Pasi vendosi një tarifë globale prej 10% pas humbjes në Gjykatën e Lartë të SHBA-ve, presidenti Donald Trump tani thotë se do ta rrisë këtë normë edhe me 5% të tjera, megjithëse përjashtimet për mallrat nga Kanadaja dhe Meksika që janë në përputhje me CUSMA-n, vazhdojnë të zbatohen.
Të premten, Gjykata e Lartë e SHBA-ve rrëzoi tarifat që Trump kishte zbatuar duke përdorur një ligj të vitit 1977 të quajtur International Emergency Economic Powers Act (IEEPA).
Në përgjigje, presidenti amerikan iu drejtua Seksionit 122 të Aktit të Tregtisë për të vendosur tarifën e re globale. Trump tha në rrjetet sociale të shtunën në mëngjes se po e rrit tarifën në 15 për qind pas një “rishikimi të plotë, të detajuar dhe të përfunduar” të vendimit të gjykatës.
“Gjatë muajve të ardhshëm, administrata Trump do të përcaktojë dhe shpallë tarifat e reja dhe të lejueshme ligjërisht, të cilat do të vazhdojnë procesin tonë jashtëzakonisht të suksesshëm të bërjes së Amerikës sërish të madhe,” tha Trump në platformën e tij Truth Social.
Seksioni 122 lejon tarifa të përkohshme deri në 15 për qind, por këto tarifa mund të vendosen vetëm për 150 ditë, përveç nëse Kongresi miraton një zgjatje të tyre.
Deklarata e fundit e Trump-it ka gjasa të mos ndikojë ndjeshëm Kanadanë. Një dokument informues nga Shtëpia e Bardhë, i shpërndarë të premten në mbrëmje, thotë se mallrat që përputhen me marrëveshjen Canada-United States-Mexico Agreement (CUSMA) janë të përjashtuara nga detyrimi i fundit i presidentit.
Megjithatë, tarifat sektoriale të tjera mbeten në fuqi.
