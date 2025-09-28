Ministri Alexandre de Moraes, i Gjykata e Lartë Federale, urdhëroi arrestimin paraprak të Ervin Matës, 38 vjeç, i njohur edhe si një manjat shqiptar, i cili jeton në Brazil.
CNN Brazil bën të ditur se urdhër-arresti u lëshua më 11 mars, por dekreti u publikua vetëm më 23 shtator. Çështja po përpunohet në mënyrë konfidenciale në Gjykatën Federale Supreme (STF) si pjesë e një kërkese për ekstradim, ndërsa Ervin Mata nuk është arrestuar ende.
Qeveria shqiptare ka paraqitur një kërkesë në gjykatat braziliane për ekstradimin e biznesmenit. Në vendin e huaj, ai akuzohet për trafik droge, pjesëmarrje në një organizatë kriminale dhe shoqatë kriminale.
Sipas qeverisë shqiptare, hetimet kanë mbledhur prova dhe tregojnë se biznesmeni koordinoi trafikimin e 240 kg kokainë në Frankfurt të Gjermanisë, në shtator 2020, shkruan A2 CNN.
CNN Brazil i referohet edhe deklaratave të publikuara në mediat shqiptare, sipas të cilave, Mata është në kërkim ndërkombëtar që nga nëntori i vitit 2023. Besohet se ai ka fituar 81 milionë lekë, nga trafiku i drogës. I arratisuri dyshohet gjithashtu për organizimin dhe financimin e vrasjeve.
Në vendim, Ministri Alexandre de Moraes deklaron se paraburgimi synon të sigurojë ekzekutimin e çdo urdhri ekstradimi.
“DEKRETOJ arrestimin paraprak të ERVIN MATA-s, duke urdhëruar lëshimin e një urdhër-arresti, përmbushja e të cilit duhet t’i komunikohet menjëherë kësaj GJYKATE SUPREME, Ministrisë së Drejtësisë, Interpolit dhe përfaqësisë diplomatike të shtetit të interesuar”, urdhëron ministri.
Leave a Reply