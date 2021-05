As mos mendoni t’i kontrolloni këto shenja të Horoskopit. Liria është mbiemri i tyre dhe nuk pranojnë të ndjekin asnjë rregull.

Dashi

Dashi ka një rebelim në gjak. Përcakton planet dhe strategjitë për secilën fazë të jetës së tij dhe nuk devijon prej tyre. Nëse idetë tuaja nuk janë të ngjashme, ata nuk do të bien dakord dhe do t’ju kundërshtojnë për gjithçka. Janë njerëz të pavarur dhe të sigurt në vetvete, besojnë se dinë më shumë dhe duan të përmbushin dëshirat e tyre. Kur kjo nuk ndodh, ato tregojnë një nga anët e tyre më të pakëndshme.

Demi

Për çudi, Demi shfaqet në këtë listë. Të lindurit nën shenjën e Demit kanë një nga personalitetet më të forta në zodiak dhe nuk do të pranojnë kurrë të bëjnë diçka që nuk duan ose që bie ndesh me idealet e tyre. Është më e lehtë të komandosh një qen se sa të “zbusësh” një Dem kur rebelohet. Kështu që gjithmonë flisni me qetësi dhe durim me një Dem, kjo është mënyra më e mirë, ndoshta, për ta bërë atë të respektojë vendimin tuaj.

Shigjetari

Shigjetarët janë gjithmonë të gatshëm të rebelohen. Atyre iu pëlqen të marrin rolin e njerëzve që shkojnë kundër mendimit popullor dhe krijojnë rrugët dhe vlerat e tyre. Vështirë se do të shihni një Shigjetar që pajtohet kollaj me mendimet e të tjerëve. Nuk është e lehtë të jetosh me këta njerëz, dhe është edhe më e vështirë t’i bindësh për një vendim. Shigjetarët luftojnë deri në fund për mendimet e tyre.

Ujori

Ujorët janë sigurisht një nga njerëzit më “kundër” që keni takuar ndonjëherë. Ata gjithmonë i bëjnë gjërat në mënyrën e tyre dhe nuk u intereson se çfarë mendojnë të tjerët. Ujorët nuk pranojnë që dikush ka një pocizion në kontrollimin e jetës së tyre, madje edhe në një mënyrë pozitive. Ata ndihen vërtet të pamotivuar kur dëshirat e tyre nuk përmbushen dhe do të veprojnë si rebelë kur idetë e të tjerëve përcaktohen si rregulla.

/ b.h