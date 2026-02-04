Enrik Banushi është larguar nga drejtimi i shoqërisë policore “Illyrian Guard sh.a”, e cila është me kapital 100 % shtetëror.
Tvklan.alka mësuar se në vend të tij, drejtimin do e marrë Florenc Spaho, ish-drejtori i Qendrës Spitalore Universitare Nënë Tereza, QSUT.
Shoqëria “Illyrian Guard” është e para shoqëri aksionere me kapital 100 % shtetëror, e cila u themelua në vitin 2019 dhe që ofron shërbimet e sigurisë dhe ruajtjes fizike të institucioneve të rëndësisë së veçantë, siç janë institucionet shtetërore dhe në vazhdimësi dhe të bizneseve apo ndërmarrjeve private.
Sjellim ndërmend se kryeministri Edi Rama, pak muaj më parë e kritikoi shoqërinë “Illyrian Guard” duke thënë se ishte kthyer në një “jetimore qokash” që humbi misionin e saj fillestar. Ai po ashtu kërkoi një reformë rrënjësore në administrimin e pasurive të sekuestruara dhe e cilëson Policinë si pjesë të problemit në çështjen e ndërtimeve të paligjshme.
“Për të mos harruar nivelin e shoqërisë Illyrian Guard, e cila u krijua për t’ju dhënë kuadrove të Policisë një tranzicion të butë drejt pensionit me një pagë të denjë dhe u kthye në një jetimore qokash nga të katërta anët, duke humbur misionin për të cilin u krijua. Policia shkencore është një tjetër strukturë që, falë disa specialistëve, i ka mbijetuar kohës, derisa filluan investimet serioze në shërbimet nëpër spitale. Por një polici shkencore e pa investuar gjëkundi, siç duket për këtë kohë që jetojmë. Apo shërbimi elitë i RSH-së, Garda. Administrimi i pasurive të sekuestruara, më në fund ka filluar të bëjë sens pas kushedi se sa vitesh. Kjo është meritë e ministrit dhe e drejtores, meritë që më në fund i dha vëmendjen e duhur. Policia e Shtetit mbetej prapë pa infrastrukturën e duhur, ndërkohë që kriminelët rimerrnin pallatet. Palace i thonë francezët vilave të ekzagjeruara që fare mirë mund të ishin komisariate policie, për të thënë ‘këtu është shteti’.“, tha Rama gjatë një fjalimi në muajin shtator të vitit 2025.
Kapitali fillestar për krijimin e shoqërisë “Illyrian Guard” në vitin 2019 ka qenë dhjetë milionë lekë. “Illyrian Guard”, sh.a., ofron shërbime me pagesë, kundrejt subjekteve të treta, publike apo private, në fushën e rendit e të sigurisë publike, teknologjisë së informacionit, si dhe çdo shërbim tjetër në përputhje me qëllimin e krijimit dhe statutin e saj. Mbi të gjitha, ofron shërbime mbështetëse në Ministrinë e Brendshme dhe institucionet në varësi të saj, në zbatim të kompetencave që i njihen kësaj të fundit sipas fushës së përgjegjësisë shtetërore.
Florenc Spaho ka qenë deputet i Partisë Socialiste prej vitit 2019 e në vijim në Elbasan, mirëpo në zgjedhjet e 11 Majit të vitit të kaluar, ai nuk arriti të siguronte mandatin, edhe pse grumbulloi 3 mijë e 95 vota.
Më 22 korrik të këtij viti ai u emërua në krye të QSUT-së, mirëpo pasi qëndroi vetëm dy muaj në këtë detyrë dha dorëheqjen.
