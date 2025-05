Krah saj, gjendet një lloj shtëpie e vogël, por Ikja nuk banon aty. Realiteti që të përplaset syve është një lloj kubi gri, me një çarje në vend të dritares dhe një deriçkë prej së cilës del një grua me shami. Sytë i janë lodhur nga të qarët e sëmundja që s’e lë të qetë. Gjendja brenda ‘shtëpisë’ që në të vërtetë është tualeti i fqinjit, është e paimagjinueshme: në mure varen qese plastike me sendet e saj personale, shtrati, vendi i tualetit, ca karrige të vjetra e të pluhurosura, kurse jashtë gjenden bidonë të mëdhenj plastikë.