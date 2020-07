Shefi i Urgjencës Kombëtare, Skënder Brataj, i drejtohet qytetarëve të respektojnë katër rregulla thelbësore në luftën kundër koronavirusit.

Në një postim në rrjetet sociale, në një kohë që sot u thye një tjetër rekord i shifrave të të infektuarve, Brataj shkruan se “jeta e të gjithëve është në dorën tënde”

“Mos lejo, të mos lejojmë që jetët tona të kërcënohen, jetët tona të humbasin për katër rregulla”, shkruan ai.

POSTIMI I PLOTE

Shqipëtar kudo ndodhesh !!

Jeta është e shtrenjtë, jeta është e pa kthyeshme, jeta jote është e lidhur me jetën e familjes tënde, jeta jote është e lidhur me jetën e miqve dhe shokëve të tu, jeta jote është e lidhur me jetën time, jeta e të gjithëve është në dorën tënde! Mos lejo, të mos lejojmë që jetët tona të kërcënohen, jetët tona të humbasin për katër rregulla:

1. Mbaj maskën në ambientet e mbyllura

2. Mbaj distancën 1.5 metër

3. Zbato rregullat e higjenës

4. Mos lejo të tjerët ti shkelin këto rregulla