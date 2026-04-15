Veteranë të Forcës detare, autoritete civile dhe ushtarake, si dhe miq e të afërm të familjes, janë mbledhur sot në një veprimtari të organizuar në Vlorë me rastin e 90-vjetorit të lindjes së Z. Skënder Doçi, ish komadant dhe komisar i Flotës Luftarake Detare.
Këtij njeriu, simbol i FLD, iu akorduan mirënjohje në emër të institucioneve dhe shoqatave të ndryshme.
Në emër të organizatorëve, përshëndeti n/kryetari i shoqatës Detaria Shqiptare, Astrit Aliaj, i cili vlerësoi kontributin e spikatur të drejtuesit të larte Skënder Doçi.
Për të pranishmit u shfaq premiera e dokumentarit “Malësori i detit” realizuar nga gazetari dhe producenti i mirënjohur Tom Therçaj.
