Dy drejtues mjetesh lundruese janë ndëshkuar me gjoba të majme nga Policia Kufitare e Vlorës, pasi u konstatuan duke lëvizur në afërsi të bregut dhe duke rrezikuar sigurinë e pushuesve.
Shërbimet e Drejtorisë Vendore për Kufirin dhe Migracionin Vlorë, në bashkëpunim me Njësinë Policore Detare dhe Drejtorinë Vendore të Policisë Fier, kanë evidentuar një rast në plazhin e Semanit, ku drejtuesi i një mjeti lundrues tip Jet Ski kishte lundruar pranë bregut, në zonën e pushuesve.
Për këtë shkelje, shtetasi E. D. u ndëshkua me masë administrative prej 500 mijë lekësh të rinj, ndërsa mjeti lundrues iu bllokua administrativisht.
Ndërkohë, gjatë patrullimeve në sektorin e quajtur “Plazhi i Hidrovorit”, shërbimet e Policisë Kufitare konstatuan një tjetër mjet lundrues tip gomone, i cili lëvizte në mënyrë të paligjshme pranë pushuesve.
Nga verifikimet rezultoi se drejtuesi i mjetit, shtetasi J. H., nuk dispononte dokumentacionin përkatës të mjetit lundrues. Për shkeljet e konstatuara, ndaj tij u vendos gjobë prej 510 mijë lekësh të rinj, si dhe u bë bllokimi administrativ i mjetit.
Policia e Shtetit ka apeluar ndaj të gjithë përdoruesve të mjeteve lundruese dhe subjekteve që operojnë me to që të respektojnë rregullat e lundrimit dhe perimetrat e sigurisë.
Autoritetet kanë paralajmëruar se kontrollet do të vijojnë dhe se ndaj çdo shkelësi do të merren masa të menjëhershme me qëllim garantimin e jetës dhe sigurisë së pushuesve.
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