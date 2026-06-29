Nga LARRY LUXNER Jerusalem Post/JTA
Protestat masive të përditshme në rrugë që tronditën këtë kryeqytet ballkanik filluan më 31 maj si një shpërthim publik zemërimi kundër një resorti bregdetar prej 4 miliardë dollarësh të propozuar nga dhëndri i Presidentit të SHBA-së Donald Trump, Jared Kushner, dhe shpejt u shndërruan në topa dëbore në kërkesa për dorëheqjen e kryeministrit të hershëm të Shqipërisë, Edi Rama.
Diku gjatë rrugës, shfaqje jo aq delikate të antisemitizmit janë shfaqur së bashku me ankesat politike dhe mjedisore, të paprecedentë në një vend që prej kohësh krenohet që ka shpëtuar mijëra hebrenj gjatë Holokaustit.
Postera janë shfaqur që e përshkruajnë Ramën si një hebre hasidik të vrenjtur, ndërsa të tjerë tregojnë harta të vendit me slogane që denoncojnë “pushtimin sionist” të territorit shqiptar. Organizatorët e tubimeve paqësore këmbëngulin se nuk kanë asgjë kundër Izraelit, hebrenjve apo vjehrrit të Kushnerit. Ata thonë se objektivi i tyre kryesor është Rama, 61 vjeç, dhe gjithnjë e më shumë, rivali i tij i përbetuar, 81-vjeçari Sali Berisha, udhëheqësi i partisë kryesore të opozitës në Shqipëri, të cilët së bashku kanë dominuar politikën shqiptare që nga rënia e komunizmit në vitin 1990.
Megjithatë, trollët vazhdojnë të shpërndajnë tituj lajmesh të rreme dhe video të gjeneruara nga inteligjenca artificiale nëpërmjet Facebook, TikTok, Instagram dhe YouTube, si një javë më parë që pretendonte se “Trump dhe Kushner po shesin vijën bregdetare shqiptare te miliarderët hebrenj dhe ushtria izraelite”. Kushner, i martuar me vajzën e Trump, Ivanka, është një hebre praktikues me lidhje të forta me Izraelin.
Protestuesit thonë se ankesat nuk bazohen në antisemitizëm
Vëzhguesit vendas fajësojnë Rusinë, Iranin dhe Turqinë për përpjekjen për të mbjellë trazira në vend, i cili po kërkon anëtarësim në Bashkimin Evropian. Të tjerë e quajnë antisemitizmin një flamur të rremë për të diskredituar protestat.
Megjithatë, disa nga ndjenjat antisemite janë përhapur nga mediat sociale në jetën reale.
Të shtunën në mbrëmje, një grua e maskuar u ngjit mbi një mur që ndante Ambasadën Izraelite nga një nga bulevardet kryesore të Tiranës, hoqi flamurin izraelit dhe e grisi atë ndërsa kalimtarët brohorisnin. Si Rama ashtu edhe Berisha e dënuan me forcë aktin, ashtu si edhe pesë nga udhëheqësit kryesorë të protestës dhe Galit Peleg, diplomati më i lartë i Izraelit në Tiranë.
“Si ambasador i një shteti demokratik, unë besoj në të drejtën e popullit shqiptar për të ushtruar të drejtën e tyre qytetare për të protestuar”, tha Peleg në X/Twitter. “Megjithatë, një akt i kësaj natyre turpëron popullin shqiptar dhe trashëgiminë e tyre krenare.”
Ajo u bëri thirrje ambasadave të huaja në Tiranë t’u bashkohen Ramës dhe Berishës në dënimin publik të incidentit “pavarësisht se cili është qëndrimi i qeverisë së tyre ndaj Izraelit”. Por deri më tani, asnjë ambasadë e vetme nuk e ka bërë këtë, dhe Peleg i tha Agjencisë Telegrafike Hebraike: “Nuk po mbaj frymën”.
Megjithatë, ambasadorja, e cili është dërguar në Shqipëri për gati katër vjet, u përpoq t’i shihte incidentet në perspektivë. “Kjo nuk është një protestë kundër hebrenjve sepse proporcionalisht, është në të vërtetë vetëm një grup i vogël që përpiqet të provokojë turmën me mesazhe antisemite”, tha ajo.
Protesta qytetare në fakt filloi në Zvërnec, një fshat në bregdetin Adriatik të Shqipërisë në jugperëndim të Tiranës, pasi rojet e sigurisë tërhoqën zvarrë një burrë që protestonte për shfaqjen e një gardhi me tela me gjemba në vendin e ndërtimit të projektit luksoz të propozuar nga Kushner. Kjo zonë, si dhe ishulli kryesisht i pabanuar i Sazanit, janë pjesë e kompleksit të planifikuar të hoteleve dhe resorteve të Kushner, të cilin ai po e financon së bashku me disa investitorë kryesorë arabë nga Gjiri.
Protestuesit thonë se zhvillimi do të dëmtojë zonat bregdetare të brishta dhe të mbrojtura dhe pretendojnë se qeveria e Ramës lejoi marrëveshje të fshehta që anashkalojnë rregulloret mjedisore në favor të investitorëve ndërkombëtarë. Flamingoja, një nga disa specie zogjsh të rrezikuar, habitati natyror i të cilit mund të shkatërrohet nga zhvillimi në një shkallë kaq masive, është bërë shpejt maskota jozyrtare e protestës.
Senatori Bernie Sanders i Vermontit, i cili është hebre, vlerësoi protestuesit e Shqipërisë në X për ngritjen kundër një “resort luksoz katastrofik mjedisor të planifikuar nga dhëndri i Trump, Jared Kushner, dhe partnerët e tij miliarderë nga Katari”.
Një kërkesë për koment e dërguar përmes portalit mediatik Sazan Real Estate Development LLC nuk mori përgjigje para publikimit.
Doriana Musai, 43 vjeç, ka qenë pjesë e protestës që kur ajo filloi në Zvërnec. Një arkitekte he planifikuese urbane, ajo thotë se provokimet antisemite janë pjesë e asaj që ajo e quan një “gjueti shtrigash” të nisur nga qeveria Rama për të njollosur lëvizjen e saj të re.
“Protesta jonë ka vetëm një objektiv: dorëheqjen e kryeministrit dhe qeverisë së tij, dhe një republikë të re me kushtetutë”, tha ajo. “Edhe nëse Jared Kushner nuk do të ishte hebre, e njëjta gjë do të ndodhte. Shqiptarët nuk duan të trajtohen si të huaj në vendin e tyre”.
“Nuk mund t’i kontrollojmë të gjithë njerëzit e çmendur”
Një tjetër aktivist antiqeveritar, kuratori i artit Andi Tepelena, mbrojti protestat, të cilat fundjavën e kaluar thuhet se tërhoqën deri në 200,000 mbështetës, gati një të dhjetën e popullsisë së vendit, por tha se nuk ka idenë se kush e rrëzoi flamurin e Ambasadës Izraelite.
“Nuk mund t’i kontrollojmë të gjithë njerëzit e çmendur. Kjo është përgjegjësi e shtetit dhe shërbimeve të tij të sigurisë”, tha ai. “Ne jemi të përqendruar vetëm në problemet e Shqipërisë. Kjo nuk ka të bëjë fare me Izraelin, Palestinën apo SHBA-në. Dhe kjo nuk ka të bëjë me Kushnerin. Mund të jetë kushdo.”
Vetë Rama qartësisht nuk e beson këtë. Ai i tha Financial Times në një intervistë të botuar të martën se ai “nuk është Kumbari i Shqipërisë” dhe se Irani është pas trazirave.
“Njerëzit thonë se unë jam udhëheqësi i të gjitha këtyre. Unë u them atyre, juve. Kaq e thjeshtë”, tha ai, duke shtuar se “nëse nuk do të ishte Jared Kushner, askush nuk do të interesohej, për flamingot, për Shqipërinë, për asgjë. Është gjithë urrejtja kundër Trump që krijon gjithë këtë shqyrtim.”
Pjesa më e madhe e asaj urrejtjeje drejtohet gjithashtu kundër Izraelit dhe sionistëve. Një video që u bë shpejt virale pretendon të tregojë ushtarë izraelitë që rrahin vendasit që kundërshtojnë projektin.
Të tjerë pretendojnë se kolonët izraelitë së shpejti do të pushtojnë sipërfaqe të gjera toke në bregdet, dhe një foto e manipuluar dixhitalisht madje përshkruan një shenjë që shënon kufirin midis territorit shqiptar dhe izraelit. Një shenjë e tillë nuk ekziston.
Dritan Goxhaj, i cili është shfaqur si një udhëheqës jozyrtar i protestave, iu referua Peleg në një postim të kohëve të fundit në Facebook si “përfaqësuesi diplomatik i shtetit gjenocidal të Izraelit në Shqipëri”.
Peleg, nga ana e saj, i tha JTA-së se “në kufijtë e protestës janë ata që përpiqen ta rrëmbejnë atë për qëllimet e tyre. Është një pakicë, por ka idiotë të dobishëm këtu që i shohin këto gjëra në mediat sociale dhe pastaj pyesin pse izraelitët po blejnë territor”.
Zyrtarët e BE-së në Bruksel e kanë bërë të qartë se ndërtimi i vazhdueshëm që shkel standardet e saj mjedisore do të rrezikojë aplikimin e Shqipërisë për t’u bashkuar me bashkimin. Megjithatë, Rama nuk do ta tërheqë mbështetjen e tij për projektin; në një shpërthim zemërimi menjëherë pasi protestuesit filluan të shfaqeshin në rrugët e Tiranës, ai i quajti ata nazistë.
David Isaac, president i Komunitetit Hebraik të Shqipërisë, tha se pajtohet që qëllimi i parë dhe më i rëndësishëm i demonstratave është të ndalojë atë që qindra mijëra shqiptarë e shohin si një projekt të paligjshëm me pak mbikëqyrje.
Por ai tha se kishte vërejtur tendencat antisemite brenda protestave. “Kjo nuk ka të bëjë fare me komunitetin hebraik shqiptar apo me investitorët izraelitë”, tha Isaac. “Ne mendojmë se fanatikët islamikë që duan të prishin marrëdhënien e Shqipërisë me Izraelin po e bëjnë këtë në mënyrë që të gjithë të mendojnë se Shqipëria nuk i do hebrenjtë. E gjithë kjo është propagandë e rreme.”
Afërsisht gjysma e dy milionë banorëve të Shqipërisë janë myslimanë, megjithatë shumica e shqiptarëve nuk janë shumë fetarë, një trashëgimi e gjysmë shekulli të sundimit stalinist nga diktatori Enver Hoxha dhe pasardhësi i tij, Ramiz Alia, i cili e shndërroi Shqipërinë në një nga vendet më të varfra dhe më të izoluara në Evropë.
Këto ditë, midis 50 dhe 200 hebrenj shqiptarë jetojnë në vend; është e vështirë të përcaktohet një numër më i saktë. Shtëpia e vetme e adhurimit hebraik në vend ndodhet pak në jug të Tiranës dhe drejtohet nga Yoel Kaplan, një rabin ortodoks i lindur në Bruklin, i cili është rritur në Izrael. Ai nuk pranoi të fliste me JTA në lidhje me protestat.
Përveç komunitetit vendas, Isaac vlerësoi se Shqipëria është shtëpia e deri në 3,000 hebrenjve të huaj, kryesisht izraelitë, amerikanë dhe evropianë që janë zhvendosur në vendin me madhësinë e Merilendit, të joshur nga kostoja jashtëzakonisht e ulët e jetesës, bukuria e saj spektakolare natyrore dhe trashëgimia e miqësisë dhe solidaritetit me popullin hebre.
Roli i veçantë i vendit në fshehjen e hebrenjve nga pushtuesit e tyre nazistë është i dokumentuar mirë. Një ekspozitë e re fotografike në muzeun nëntokësor BunkArt 2 të Tiranës tregon historinë e 75 myslimanëve, katolikëve dhe të krishterëve ortodoksë që rrezikuan jetën e tyre për të shpëtuar refugjatët hebrenj nga deportimi dhe vdekja e sigurt pas pushtimit gjerman të Shqipërisë në fund të vitit 1943.
Sikur të mos mjaftonte kjo, Rama, i cili iu drejtua Knessetit më parë këtë vit, po mbikëqyr ndërtimin e dy muzeve që nderojnë historinë hebraike dhe shpëtimin e hebrenjve nga Shqipëria gjatë luftës: njëri në Tiranë dhe tjetri në Vlorë, jo shumë larg vendpushimit të propozuar nga Kushner.
Marrëdhëniet Izrael-Shqipëri në formën më të mirë pavarësisht protestave
Në vitin 2024, vendi priti seminarin e parë të edukimit mbi Holokaustin për 25 mësues të shkollave të mesme në Elbasan. Instituti Olga Lengyel , e cila organizoi atë ngjarje, planifikon një konferencë të ngjashme për në fund të gushtit në Tiranë, në partneritet me Shoqatën e Mësuesve të Historisë së Shqipërisë.
Vitin e kaluar, falë inaugurimit të shërbimit pa ndalesë El Al midis Tel Avivit dhe Tiranës në mars 2025, gati 60,000 izraelitë vizituan Shqipërinë, një rritje prej 570% nga shifrat e vitit 2024.
Isaac thotë se është “100% i sigurt” se Irani është pas sulmit anti-Izrael në internet, me financim që vjen gjithashtu nga Turqia, ndikimi i së cilës në vend daton që nga shekujt e sundimit osman. Irani është i njohur veçanërisht për përdorimin e operacioneve të informacionit kibernetik për të provuar të destabilizojë kundërshtarët e tij.
Arbana Xharra, një gazetare nga Kosova dhe eksperte për ekstremizmin fetar, tha se dihet mirë se grupet antisemite dhe anti-perëndimore i shfrytëzojnë këto protesta për të avancuar axhendat e tyre.
“Ky nuk është një fenomen i ri. Për vite me radhë, grupe të tilla kanë vepruar jo vetëm në Shqipëri, por në të gjithë Kosovën dhe pjesë të tjera të Ballkanit, duke u përpjekur të injektojnë konflikte ideologjike dhe gjeopolitike në çështjet lokale”, tha ajo për JTA nga Nju Jorku. “Organizatorët e protestave kanë përgjegjësinë të flasin qartë. Ata duhet të dënojnë shënjestrimin e Ambasadës Izraelite dhe të hedhin poshtë antisemitizmin në të gjitha format e tij.”
Megjithatë, gazetari i shquar hebre italian Maurizio Molinari, i cili aktualisht jep një lëndë mbi luftën hibride në Universitetin Reichman të Tel Avivit, e drejton gishtin drejtpërdrejt nga Rusia.
“Kushdo që e njeh Shqipërinë e di shumë mirë se shqiptarët nuk i urrejnë hebrenjtë”, tha ai. “Por ka edhe një faktor tjetër këtu: Edi Rama është shumë pro-perëndimor, ndoshta udhëheqësi më pro-perëndimor në Ballkan. Pra, duhet të pyesim veten se nga vijnë të gjitha këto protesta. Ato ishin të papritura, shumë agresive dhe shumë jo-shqiptare.”
Molinari punoi për La Stampa të Italisë nga viti 1997 deri në vitin 2020, katër vitet e fundit si kryeredaktor i gazetës. Në këtë cilësi, ai udhëtoi në Shqipëri të paktën 10 herë, duke raportuar për gjithçka, nga emigracioni dhe korrupsioni deri te përpjekjet e vazhdueshme të vendit për t’u bashkuar me BE-në.
“I gjithë qëllimi është të krijohen trazira”, tha Molinari, i cili u bë kryeredaktor i La Repubblica në vitin 2020, por dha dorëheqjen në fund të vitit 2024 pasi ndjenja publike italiane u përkeqësua ndaj Izraelit. “Meqenëse Rusia nuk mund të fitojë teknologjikisht kundër Perëndimit, e vetmja mënyrë për ta bërë Perëndimin të shpërthejë është nga brenda. E pamë këtë trend në Mbretërinë e Bashkuar gjatë Brexit në vitin 2016, pastaj në Evropë gjatë COVID, në Francë kundër [presidentit Emmanuel] Macron dhe në Gjermani kundër [ish-kancelarit Angela] Merkel.”
Ai shtoi: “Ajo që po ndodh në Shqipëri tani është një shembull se sa e rrezikshme është lufta hibride. Pas 7 tetorit, të njëjtët robotë dhe troll pro-rusë kundër Ukrainës u bënë pro-Hamas kundër Izraelit. Kjo është një strategji mbarëbotërore.”
Por edhe nëse antisemitizmi po prodhohet, ai po gjen një audiencë globale.
“E dua Shqipërinë për këtë”, shkroi Candace Owens, influencuesja e ekstremit të djathtë dhe teoricienia e konspiracionit antisemitik, në X këtë javë. “Kështu filloi për palestinezët, Rothschildët dhe agjentët e tyre që blinin tokë.”
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