Kreu i Zyrës së Presidentit të Ukrainës, Andriy Yermak, ka paraqitur dorëheqjen pas kontrolleve të kryera më 28 nëntor nga Byroja Kombëtare Kundër Korrupsionit (NABU) në ambientet e tij, njoftoi Presidenti Volodymyr Zelensky.
“Jam mirënjohës ndaj Andriy-t që gjithmonë ka paraqitur pozicionin ukrainas në negociata ashtu siç duhej. Ka qenë gjithmonë një pozicion patriotik. Por dua të shmang çdo thashethem apo spekulim,” deklaroi ai.
Presidenti shtoi se nesër do të zhvillojë “konsultime” për atë se kush mund ta marrë përsipër detyrën e kreut të Zyrës së Presidentit.
Dorëheqja e Yermak vjen në një moment kur Ukraina po tronditet nga skandali më i madh i korrupsionit gjatë presidencës së Zelenskyt, i cili përfshin disa prej aleatëve të tij më të afërt.
Më herët këtë muaj, NABU akuzoi tetë persona të përfshirë në një skemë korruptive të lidhur me kompaninë shtetërore bërthamore Energoatom, duke identifikuar Timur Mindich, një nga bashkëpunëtorët më të afërt të Zelenskyt, si organizator kryesor.
Ministri i Drejtësisë Herman Halushchenko dhe Ministrja e Energjisë Svitlana Hrynchuk u shkarkuan më 19 nëntor. Ata nuk janë akuzuar.
Mindich u largua nga Ukraina para se të akuzohej zyrtarisht. Ai u sanksionua nga Zelensky dhe u shpall në kërkim.
Sipas Ukrainska Pravda, Yermak dyshohet të jetë i përfshirë në skandal, dhe hetuesit i referohen atij me pseudonimin “Ali Baba”.
Kreu i Prokurorisë së Posaçme Kundër Korrupsionit, Oleksandr Klymenko, deklaroi në fillim të nëntorit se, sipas hetuesve, “Ali Baba po mban takime dhe po u jep detyra agjencive të zbatimit të ligjit për të siguruar ndjekjen penale të detektivëve të NABU-së dhe prokurorëve antikorrupsion”.
Një burim nga organet e rendit i tha Kyiv Independent se një nga vilat luksoze pranë Kievit, e financuar përmes skemës korruptive të Energoatom, ishte planifikuar të përdorej për Yermak.
