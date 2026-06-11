Jennifer Lopez ka bërë një deklaratë mjaft të drejtpërdrejtë gjatë një interviste, duke folur për admirimin e saj për filmin “True Romance” (1993) dhe kastin e aktorëve që luajnë në të.
Gjatë një bisede në podcast-in “Films To Be Buried With”, ku ishte e ftuar nga aktori Brett Goldstein, këngëtarja dhe aktorja 56-vjeçare u shpreh se është e mahnitur nga personazhet e errët të filmit dhe interpretimet e tyre intensive.
Filmi ndjek historinë e një dashamirësi të kulturës pop, i cili vjedh drogë dhe përfshihet në një seri ngjarjesh të dhunshme me mafian, ndërsa përpiqet ta shesë atë në Hollywood.
Jennifer Lopez veçoi disa nga aktorët kryesorë të filmit, përfshirë Christian Slater, Val Kilmer, Patricia Arquette, Dennis Hopper dhe Christopher Walken, duke vlerësuar performancat e tyre si “jashtëzakonisht të forta dhe të paharrueshme”.
Ajo përmendi gjithashtu edhe Brad Pitt, James Gandolfini dhe Gary Oldman, duke theksuar se interpretimet e tyre e bëjnë filmin veçanërisht tërheqës dhe të fuqishëm artistikisht.
“Do të bëja seks me secilin prej tyre, gjë që tregon shumë për anën time të errët”, u shpreh Lopez, duke shtuar se aktorët ishin “jashtëzakonisht të mirë” dhe se energjia e tyre në film ishte “shumë e fortë dhe dinamike”.
Duke përmbyllur komentet e saj, ajo vlerësoi veçanërisht skenat e Patricia Arquette dhe James Gandolfini, duke theksuar intensitetin emocional dhe stilin unik të filmit, të cilin e quajti një nga veprat më të veçanta të zhanrit.
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