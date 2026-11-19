Dhjetëra palestinezë të zhvendosur ikën nga tendat dhe strehimoret e tyre në Gazën qendrore, pasi Izraeli nisi një sulm të rrallë tokësor në një zonë nga e cila u tërhoq sipas një armëpushimi të vitit 2025.
Përparimi tokësor, me tanket izraelite që lëvizin përgjatë rrugës kryesore veri-jug Salahudeen, erdhi ndërsa organi i mbështetur nga SHBA-të që mbikëqyr armëpushimin akuzoi si Izraelin ashtu edhe militantët e Hamasit për dështimin në përmbushjen e angazhimeve të tyre për t’i dhënë fund armiqësive.
Përparimi i tankeve izraelite ishte i pari i këtij lloji që kaloi Vijën e Verdhë që shënon kufirin midis kontrollit izraelit dhe Hamasit që nga arritja e armëpushimit në tetor të vitit të kaluar, thanë disa banorë.
Ushtria izraelite tha se trupat dhe personeli i inteligjencës kishin filluar “një aktivitet të synuar operativ” për të çmontuar atë që e përshkroi si një tunel në perëndim të Vijës së Verdhë që përbënte një kërcënim për trupat.
Ushtria tha se civilët ishin paralajmëruar të shmangnin zonën.
Hamasi tha se bastisja e ushtrisë izraelite dhe zhvendosja me forcë e palestinezëve shënoi një shkelje të armëpushimit dhe një përshkallëzim të rrezikshëm. Ushtria izraelite nuk iu përgjigj menjëherë komentit.
Nga frika e një sulmi të ripërtërirë ushtarak, dhjetëra palestinezë, shumica e të cilëve janë zhvendosur disa herë që nga fillimi i luftës në vitin 2023, i grumbulluan sendet e tyre mbi biçikleta, karrige me rrota, motoçikleta dhe automjete ndërsa iknin nga zona.
Leave a Reply