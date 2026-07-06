Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu hodhi poshtë aludimet për një përçarje me Presidentin e SHBA-së Donald Trump, duke thënë se të dy udhëheqësit bien dakord “99% të kohës” dhe zakonisht zgjidhin çdo mosmarrëveshje. Netanyahu tha gjithashtu se veprimi i përbashkët SHBA-Izrael kundër Iranit mund të ndihmojë në hapjen e rrugës për marrëveshje të tjera rajonale të paqes pas Marrëveshjeve të Abrahamit.
“Tani, më lejoni t’ju them këtë. Presidenti Trump është udhëheqësi i Shteteve të Bashkuara. Ai bën atë që është e mirë për Amerikën. Unë jam udhëheqësi i Izraelit, shtetit të vetëm hebre. Unë bëj atë që është e mirë për Izraelin – 99% të kohës ne biem dakord. Por si në çdo familje, në çdo miqësi të ngushtë, ndonjëherë ka dallime mendimesh dhe ne i diskutojmë ato hapur. Mund t’jua them me një frymë të lirë dhe zakonisht i zgjidhim ato. Ne nuk jemi në një gjendje të përhershme lufte. Unë vetë, së bashku me Presidentin Trump, kemi iniciuar marrëveshje paqeje. Këtë kemi bërë”, tha Netanyahu.
“Marrëveshjet e Abrahamit… dhe besoj se me dobësimin e Iranit – gjë që është arritur përmes veprimeve tona të përbashkëta, veprimeve tona të përbashkëta ushtarake – mendoj se do të arrijmë më shumë, sepse vendet dëshirojnë të rreshtohen krah nesh për të mbrojtur të ardhmen dhe prosperitetin e tyre. Izraeli është një fuqi e madhe. Dua të them, është një motor inovacioni: i inteligjencës artificiale, i teknologjisë kuantike… epo, i gjithçkaje. Kështu që, nuk e shoh atë skenar [të konfliktit të vazhdueshëm]. Por do t’ju them një gjë: mendoj se marrëveshja për Libanin ka treguar se ne kemi ende mundësi të tjera në dorë. Libani dëshiron të çlirohet nga Hezbollahu, nga këta terroristë që, siç e dini, ua bëjnë jetën të mjerueshme”, vijoi ai.
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