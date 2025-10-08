Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump thotë se një marrëveshje armëpushimi mes Izraelit dhe Hamas është “shumë afër” dhe se “negociatat po shkojnë mirë”
Duke folur nga Shtëpinë e Bardhë, presidenti amerikan u tha gazetarëve: “Ne kemi një ekip të shkëlqyer atje, negociatorë të shkëlqyer. Fatkeqësisht, ka negociatorë të shkëlqyer edhe në anën tjetër. Por është diçka që mendoj se do të ndodhë, ka një shans të mirë të ndodhë.”
Ai paralajmëroi se të dielën, mund të shkojë në Lindjen e Mesme.
“Mund të shkoj atje diku nga fundi i javës, ndoshta të dielën në fakt, dhe ka shumë mundësi që negociatat të shkojnë shumë mirë.”, tha ai.
Shefi i Shtëpisë së Bardhë shtoi se “pothuajse të gjithë” janë të përfshirë në bisedime, përfshirë vendet myslimane dhe arabe, dhe se negociatat përfundimtare janë duke vazhduar me Hamas.
