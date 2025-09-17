Kryeministri Edi Rama ka mbajtur fjalën e tij sot, 17 shtator, në Parlamentin Europian, në nder të Oliver Röpke, të cilit i mbaron mandati si President i Komitetit Ekonomik dhe Social Europian.
“Nuk erdha këtu të predikoj për shoqërinë civile, por për të nderuar dikë që më transformoi nga një skeptik të madh kur bëhej fjalë për dialogun social në një ithtar të këtij dialogu”, u shpreh Rama fillimisht për Röpke.
Rama theksoi se “mënyra si ai udhëhoqi Komitetin Ekonomik e Social Europian, ka lënë gjurmë të pashlyera në projektin europian”.
“Ju siguruat që zërat tanë të jehojnë këtu si partnerë të plotë!”, shtoi ai më tej, duke thënë se “në kohë të ashpra, dialogu social është si oksigjeni”.
Deklaroi se Röpke ka këmbëngulur fort që e ardhmja e Ballkanit Perëndimor të jetë në Bashkimin Evropian.
“Jemi në një turbo spring, ne vetëm dje hapëm katër kapituj të tjerë”, tha kreu i qeverisë shqiptare.
“Europa lulëzon vetëm kur është e plotë dhe është e plotë vetëm kur është e bashkuar”, ishte mesazhi i Ramës.
“Faleminderit për udhëheqjen, avokatinë, zgjerimin dhe qëndrimin tuaj të fortë në Europë. Faleminderit për gjithçka që na ke dhënë si njeri”, tha në mbyllje Rama për Presidentin në ikje tashmë të komisionit me rëndësi.
Më herët, ai takoi Sekretarin e Përgjithshëm të NATO-s, Mark Rutte.
Rutte u shpreh se Shqipëria është një aleat i fortë i NATO-s dhe se brenda këtij viti do të arrijë të plotësojë angazhimin për shpenzimet në mbrojtje deri në 2% të PBB-së.
Po ashtu përmendi edhe faktin se Shqipëria po zhvillon bazën industriale të mbrojtjes, që për Rutte-n është shumë i rëndësishëm në këtë moment. Ai i tha Ramës se Shqipëria po ndihmon shumë edhe në luftën në Ukrainë.
Ndërkohë kryeministri Rama u shpreh se ka gjithmonë diçka për të mësuar prej NATO-s.
“Jemi këtu për të rikonfirmuar gjithçka që ju thatë dhe më shumë. Duam të bëjmë më shumë. Tashmë po rinisim rilindjen e industrisë sonë ushtarake. Jemi shumë të prirur të diskutojmë me ju punën e mëtejshme që duhet bërë për të bërë të mundur portin e ri ushtarak në Shqipëri, në Porto Romano. Sigurisht, jemi këtu gjithashtu për të folur së bashku se si mund të përfshihemi në programin SAFE të Bashkimit Europian, i cili në aspektin e sigurisë shtrihet përtej kufijve të vendeve anëtare të BE-së”, tha Rama në fjalën e tij.
Kryeministri Edi Rama ndodhet që prej ditës së martë, 16 shtator në Bruksel, në kuadër të Konferencës së Gjashtë Ndërqeveritare ku hapën edhe katër kapituj të tjerë në procesin e anëtarësimit të Shqipërisë.
