Presidenti amerikan Donald Trump tha të mërkurën se negociatat me Iranin janë në fazën përfundimtare, ndërsa ripërsëriti paralajmërimin se do të ketë sulme të tjera nëse Irani nuk pranon një marrëveshje.
Gjashtë javë pasi Trump pezulloi Operacionin “Furia Epike” për një armëpushim, bisedimet për t’i dhënë fund luftës nuk kanë shënuar shumë përparim deri tani. Trump ka thënë këtë javë se ka qenë pranë urdhërimit të sulmeve të reja, por është tërhequr për të lënë më shumë kohë për negociata.
“Jemi në fazën përfundimtare me Iranin. Do të shohim çfarë do të ndodhë. Ose do të kemi një marrëveshje, ose do të bëjmë disa gjëra që do të jenë pak të ashpra, por shpresoj që kjo të mos ndodhë,” u tha ai gazetarëve të mërkurën.
“Do t’i japim një shans. Nuk jam me nxitim,” shtoi me tej Trump duke shtuar se do të dëshironte të shihte më pak njerëz të vrarë. Teherani, nga ana e tij, e akuzoi Trump-in se po planifikon të rifillojë luftën dhe kërcënoi se do të hakmerret për çdo sulm me goditje përtej Lindjes së Mesme.
“Nëse agresioni kundër Iranit përsëritet, lufta e premtuar rajonale këtë herë do të shtrihet përtej rajonit,” tha në një deklaratë Garda Revolucionare.
