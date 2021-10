Kryeministri Edi Rama, ka qenë i ftuar në ceremoninë e përvjetorit të Fondacionit Gjerman “Friedrich Ebert” në Tiranë.

Gjatë fjalës së tij, Rama tha se Shqipëria ka bërë shumë rrugë për anëtarësimin e BE, por nuk sheh si arsye që procesi i negociatave të minohet nga Bullgaria.

Ai tha se askush nuk ia premton që pas Bullgarisë të dalë ndonjë vend tjetër që të bllokojë procesin.

“Cilësia e demokracisë, si cilësi bashkëjetese, nuk varet se sa shpesh biem dakord, por nga mënyra se si nuk biem dakord. Tjetër është të mos biesh dakord duke ballafaquar opinione të ndryshme, e t’i japësh dorën në fillim të fundit të ballafaqimit, e tjetër është të mos biesh dakord, duke u sharë e u kapur prej flokësh.

Në këtë aspekt kemi shumë rrugë për të bërë ende, se për 1 mijë e 1 arsye na është zgjatur kohë e gjatë, e do të na duhet një rrugë jo e shkurtër për të arritur në këtë pikë, që kundërshtarët politikë të jenë rivalë, por jo armiq. Për ne është një periudhë maturimi dhe kuptimi më i drejt dhe më i plotë i këtij procesi dhe i vetë natyrës kontradiktore nganjëherë dhe gjithnjë e më shpesh të paparashikueshme të procesit.

Është fare e qartë, sidomos me shpërthimin e papritur të problemit të Bullgarisë, që ky është një proces që s’duhet të humbim fokusin në asnjë moment që ne jemi në këtë proces, se jo se na kanë imponuar të tjerët, por jemi si popull, si shtet, në një proces që e ka zgjedhur populli vetë lirisht 30 vite më parë, për t’u bërë pjesë e familjes Evropiane.

Duke mbajtur këtë parasysh duhet të vazhdojmë të bëjmë edhe më shumë se sa ç’kemi bërë, pavarësisht nga vendimet që merren në Bruksel, pavarësisht nga kushtet që shtohen në Bundestag, apo pavarësisht nga stër kushtet që shfaqen deri në Bullgari. Këto s’janë të lidhura me njëra tjetrën, janë të ndara. Janë të ndara sepse kjo është zgjedhja jonë, qëllimi ynë dhe borxhi ynë ndaj fëmijëve tanë dhe gjeneratave të tjera. Ta bëjmë Shqipërinë një vend që të jetë hapësirë demokracie funksionale.

Pavarësisht se çfarë statusi kemi në një moment të procesit, pavarësisht se quhemi kandidatë, por le të themi dhëndurë në tentativë të familjes Evropiane. Pavarësisht se quhemi vend që jemi në negociata, sepse këto momente nuk varen nga ne, por varen nga çfarë vendosen nga BE mes 27 vendeve. Kujt i shkonte mendja që do të dilte Bullgaria, pasi ne e kishim mendjen, fokusin se si do të përfundonin zgjedhjet në Holandë, e kishim bindjen se sa Holanda të çlirohej nga stresi zgjedhor e vendimi për Shqipërinë, doli Bullgaria, e askush nuk e parashikon dot që nuk del një tjetër. Bullgaria para disa vitesh ishte dakord. Ne na duhet të fokusohemi me të gjitha forcat te vetja, e të bëjmë gjithçka për të përfituar nga kjo dije”, u shpreh Rama./m.j