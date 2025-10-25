Ministria e Jashtme e Jemenit ka lëshuar një deklaratë ku paralajmëron Izraelin që të ndalë shkeljen e armëpushimit në Gazë, duke theksuar se pasojat e këtyre veprimeve do të jenë të rënda.
Deklarata ripohon qëndrimin e palëkundur të Jemenit në mbështetje të popullit palestinez dhe të drejtave të tij legjitime.
Jemeni gjithashtu ka paralajmëruar Izraelin për sulmet e vazhdueshme ndaj Libanit dhe shkeljet e përsëritura të armëpushimit atje.
Ministria e Jashtme e Jemenit ka mirëpritur opinionin këshillues të Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë (GJND) dhe theksoi nevojën për detyrimin e Izraelit të respektojë ligjin ndërkombëtar.
Deklarata dënoi ashpër miratimin nga Knesseti i projektligjit për formalizimin e pushtimit të Bregut Perëndimor, duke e cilësuar si provë të mëtejshme të synimit të regjimit për të sabotuar armëpushimin në Gaza dhe për të zgjeruar agresionin në të gjitha territoret palestineze.
Në një deklaratë të veçantë, Byroja Politike e Lëvizjes Ansarallah u bëri thirrje vendeve arabe dhe islame të përmbushin përgjegjësitë e tyre historike, fetare dhe morale në kundërshtimin e axhendës ekspansioniste dhe dominuese të Izraelit.
Deklarata dënoi fuqishëm vendimin e fundit për aneksimin dhe ripushtimin e Bregut Perëndimor, duke e përshkruar si akt të hapur agresioni nga fuqia pushtuese.
