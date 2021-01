Kritikat e kryeministrit Edi Ramës ndaj Bashkimit Europian për mos furnizimin me vaksinën anti-covid të vendeve të Ballkanit nuk kanë mbetur jashtë vëmendjes së mediave perëndimore.

Këto kritika Rama i përmendi edhe gjatë konferencë së sotme pak para bërjes së vaksinës live.

Washington Post thekson Ramën teksa shprehet se “nuk duhej menduar si vendet e BE, sepse Shqipëria nuk ishte vetëm.”,

Ajo shkruan më tej fjalët e Ramës se “Nëse do të prisnim COVAX, ne do të ishim duke pritur dhe askush nuk e di sa do të zgjaste kjo,”

Media italiane “Ansa” e hap shkrimin me citimin e Ramës ku thuhet se ‘Përjashtimi i vendeve të Ballkanit Perëndimor është i papranueshëm.

Nuk mund të zbuloj shtetin që u tregua bujar me Shqipërinë në një kohë që vendet e BE u sollën në mënyrë të pakuptueshme jo vetëm moralisht dhe politikisht, por e pajustifikueshme edhe nga pikëpamja logjike, duke pasur parasysh se ka vende që mbajnë doza shtesë sepse nuk janë në gjendje të veprojnë shpejt”.