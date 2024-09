Shteti Bektashi në Tiranë ka bërë një jehonë të madhe në shumë vende të botës, përfshirë edhe Francën.

Intervista e kryeministrit Edi Rama në “New York Times”, ku tha se do të krijohet një “mini-Vatikan”, ka sjellë dhe një kronikë nga prestigjiozja franceze, “Le Parisien”.

“Shteti më i vogël në botë është gati të lindë. Kryeministri shqiptar Edi Rama, një katolik jo praktikues, njoftoi të shtunën në rubrikat e New York Times synimin e tij për të krijuar një ent të ri të qeverisur nga bektashinjtë për të promovuar një islam tolerant. Një lloj ‘Vatikani mysliman’, përmbledh mediat amerikane, me një sipërfaqe prej 0,11 km², sa një e katërta e sipërfaqes së Qytetit të Vatikanit”, shkruan prestigjiozja franceze.

Më pas ajo shpjegon pjesën se si do të funksionojnë pasaportat dhe kufijtë, duke shkruar: “Ky shtet i ri do të vendoset në lindje të kryeqytetit të Shqipërisë, Tiranës dhe do të shërbejë si një shtëpi politike për myslimanët bektashi, komuniteti i katërt fetar i Shqipërisë pas myslimanëve sunitë, të krishterëve ortodoksë dhe katolikëve.

Ajo do të ketë administratën e saj, pasaportat dhe kufijtë e saj. Një muze që tregon historinë e bektashinjve dhe një dhomë lutjesh do të instalohen gjithashtu atje. Lideri aktual shpirtëror Baba Mondi, i thirrur për t’u bërë kreu i shtetit, kërkon gjithashtu një shërbim inteligjence. Nënshtetësia do t’u jepet vetëm anëtarëve të klerit dhe administratës së tij.

Konsumimi i alkoolit do të lejohet dhe gratë do të jenë në gjendje të veshin çfarëdo veshje që dëshirojnë, sipas praktikave tolerante të rendit bektashi, një degë e islamit shiit të ndikuar nga sufizmi, i cili mbron një vizion tolerant dhe mistik të Islamit, fetë dhe filozofitë e tjera”.

“Një ekip ekspertësh ligjorë, duke përfshirë juristë ndërkombëtarë, po hartojnë një tekst që përcakton statusin sovran të shtetit të ri brenda Shqipërisë”, tregon New York Times.