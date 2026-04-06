India, Rusia dhe Kina janë fuqitë e vetme që mund të bashkohen për të ndaluar luftën SHBA-Izrael kundër Iranit, tha akademiku i shquar amerikan, prof. Jeffrey Sachs.
Konflikti në Lindjen e Mesme duhet të ndalet nga “të rriturit”, i tha ai Afshin Rattansi në programin New Order të transmetuar në RT.
“Ka vetëm tre të rritur në këtë botë tani për ta ndaluar këtë, dhe ata duhet ta ndalojnë këtë së bashku”, tha Sachs, drejtor i Qendrës për Zhvillim të Qëndrueshëm në Universitetin e Kolumbias.
“Kryeministri [Narendra] Modi, Presidenti Xi Jinping dhe Presidenti Vladimir Putin. Ata janë udhëheqësit e tre superfuqive të tjera të botës”, shtoi ai.
Ai tha se udhëheqësit e këtyre vendeve kanë interes që bota të mos shkojë në luftë.
Sachs tha gjithashtu se një pjesë e udhëheqjes politike të Izraelit ka mentalitet “të shekullit të 6-të para Krishtit”.
“Mendimi im është se të vetmit që mund ta bëjnë këtë janë BRICS”, tha ai kur u pyet për përpjekjen e raportuar të Pakistanit për të ndërmjetësuar paqen.
“Nuk duhet të jesh mik i [kryeministrit izraelit] Benjamin Netanyahu, tani për tani. India, si një vend i madh dhe një superfuqi, nuk duhet të rreshtohet me Izraelin, i cili sapo ka kryer një gjenocid në Gaza”, shtoi Sachs.
“Kjo nuk është miqësi, aleancë strategjike apo partneritet”, tha ai, duke iu referuar lidhjeve të Indisë me Izraelin. “Kjo nuk është në interes të Indisë.”
Sachs tha se India ka staturën për t’i thënë jo asaj që ai e quajti “iluzione amerikane”, duke shtuar, “Por unë po sugjeroj që India ta bëjë këtë së bashku me Rusinë dhe Kinën, me Brazilin, me vendet e tjera të BRICS.”
Sachs përmendi presidencën e BRICS të Indisë si arsyen kryesore pse është kandidate për të ndërmjetësuar paqen. “Së dyti, nuk është e këndshme të merresh me Donald Trump… kështu që është më mirë ta bësh së bashku me partnerë.”
Ai tha se lidhjet e Indisë me Iranin kanë gjithashtu një histori të gjatë, gjë që e bën atë ndërmjetës ideal.
Sachs i përshkroi vendet perëndimore si “në pronësi dhe të operuara” nga SHBA-ja dhe tha se India nuk duhet të përsërisë linjën e këtyre “shteteve vasale”.
