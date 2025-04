Administrata Trump mund të vendosë sot për fatin e rrjetit social në pronësi kineze. Afati i fundit për transferimin është 5 prilli. Shtetet e Bashkuara gjithashtu mund t’ia lënë Pekinit pronësinë e algoritmit

Amazon ka bërë një ofertë për të blerë TikTok. New York Times raporton se divizioni amerikan i aplikacionit popullor, në pronësi të ByteDance të Kinës, duhet të shitet deri më 5 prill, një afat i caktuar nga Donald Trump.

Sipas burimeve të raportuara nga gazeta amerikane, oferta e Amazon erdhi përmes një letre për zëvendëspresidentin JD Vance dhe Sekretarin e Tregtisë Howard Lutnick.

Gjigandi i tregtisë elektronike ka paraqitur ofertën për platformën sociale më pak se tre ditë përpara afatit për të gjetur një marrëveshje për ta ndarë nga pronësia e saj kineze dhe për të shmangur një bllokim total në Shtetet e Bashkuara.

Burimet amerikane thonë, megjithatë, se “disa palë të përfshira në negociata duket se nuk e marrin seriozisht ofertën” nga gjigandi i themeluar nga Jeff Bezos.

Sipas Washington Post , ka disa opsione për fatin e Tik Tok në tryezë. Dhe ato përfshijnë gjithashtu mundësinë për t’i dhënë kompanisë kineze ByteDance pronësinë e algoritmit që sugjeron përmbajtje për përdoruesit e TikTok, duke rritur praninë e investitorëve të huaj.

Në këtë skenar, ByteDance do t’i jepte me qira algoritmin subjektit të ri që do të menaxhonte rrjetin social në Shtetet e Bashkuara.