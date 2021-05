Kryetari i Partisë Demokratike, Liulzim Basha ka shpërndarë në profilin e tij në rrjetet sociale, foto nga takimi i zhvilluar ditën e shtunë, në Kukës.

Bashkëngjitur fotove, Lulzim Basha vijon të përsërisë të njëjtat refrene, që 25 prilli 2021 ishte masakër zgjedhore, e të tjera si këto.

“25 prilli është ndalja e dhunshme, por e përkohshme, e ndryshimit që shqiptarët votuan dhe që sot e duan më shumë se kurrë. Prandaj rrëzimi i regjimit Rama-Doshi nuk është më detyrë politike, është detyrë patriotike. Nuk bëhet më fjalë për Partinë Demokratike, por bëhet fjalë për demokracinë, bëhet fjalë për Shqipërinë”-shkruan Basha.

Por, demokratët mesa duket janë të lodhur nga Lulzim Basha dhe humbjet e njëpasnjëshme, dhe kanë shpërthyer në komente kundër kreut te PD-së, të cilin e akuzojnë se është ai që po mban Ramën në pushtet.

“Perpara per humbjen e 5 rradhazi. Na e bere Edi Ramën mbret. Hallall ty dhe atyre qe te mbeshtesin ty. Te ishe pak lider pererndimor sic e quan veten do kishe ikur nje ore e me pare nga PD. Ke marr peng nje aset kombetar, nje vler dhe po e shkaterron dita dites.”-shkruan një komentues.

Më tej, një tjetër shkruan “Promovimi i humbjes ne takimet me demokratet per te fituar perseri per vete, eshte tragjike per PD dhe mbare vendin.”

Gjithashtu një tjetër qytetar shkruan “Jeni bere si ato partite e amerikes latine. Skeni pasion brenda sepse jeni te pasur dhe iu dhimbset rahatlliku. Eshte gjithcka nje shoë banal. Hapjani rrugen te rinjve ose do te ngeleni 4 a 5 veta sa per celsat e zyres. E fundose PD zoti Basha.”

Po ashtu një tjetër qytetar i kujton Bashës zgjedhjet brenda partisë, ndërsa shkruan “Po ben masaker zgjedhore brenda partise o mjeran!”

“Nuk kemi më asnjë më të voglin shkas për të. Të mbështetur jeni njeriu që më shumë se kurrë ja hoqi shpresën çdo demokrati nuk di çtë them jeni palë me ta se di koha do vërtetojë shumë.”-shkruan një tjetër qytetar.(CNA.al)

g.kosovari