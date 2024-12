Debat i ashpër në ‘Repolitix’ mbrëmjen e sotme, teksa Endri Shabani dhe Skerdjan Dhuli nuk kursyen fyerjet ndaj njëri-tjetrit. Gjithçka filloi kur ky i fundit, tha se Shabani dhe Lulzim Basha janë takuar kohët e fundit për të negociuar një listë të përbashkët para zgjedhjeve të 2025. Por gjithçka është kthyer mbrapsht sipas tij prej Erion Veliajt.

Shabani mohoi akuzat, duke i cilësuar ato si shpifje dhe duke e quajtur Dhulin “qen”. Nga ana tjetër, Dhuli përdori gjuhë fyese, duke e cilësuar Shabanin si “prezervativi i Erion Velisë”. Situata degradoi më tej me kërcënime për largim nga studioja dhe një atmosferë të tensionuar që dominonte diskutimin.

Skerdjan Dhuli: Lulzim Basha është takuar me Endri Shabanin për një marrëveshje në lista para zgjedhjeve. Takimin e kanë bërë në një lokal në rrugën e Elbasanit, pastaj ka ndërhyrë Veliaj dhe u prish. Shabani nuk del do deputetë me votat e veta do të hyjë në një listë me Lapaj. Ka dhe një opozitë tjetër që e prodhon Belinda Balluku, por nuk janë në studio dhe nuk po i them. Janë 3 opozita, nuk pranoj atë opozitë që prodhon Erion Veliaj.

Endri Shabani: Po shpif publikisht. Del një qen që leh. Po fyen publikisht. Nuk e njoh fare se kush është. E njoh si përfaqësues të Omonias. Me shpifje nuk vij këtu.

Dhuli: Ti je prezervativi i Erion Velisë.

Shabani: O nxirre atë ose iki nga emisioni. Më ke ftuar, ky zotëria nuk e di kë përfaqëson.

Dhuli: Përfaqësoj atë që ti nuk ke dinjitetin.

Shabani: Ç’është ky muhabet. Njerëz kaq qesharak.

Dhuli: Nuk gjendesh dot më kaq qesharak.

Shabani: Të tërheqi fyerjen. Ose nxirre. Ose po çohem unë. Ka ardhur me një mision. Shpif për marrëveshjet me Lulzim Bashën. Të më lehin qentë në rrugë, nuk i kthehem mbrapsht.

Dhuli: Që të peshohesh me mua, duhet të kesh dinjitetin tim.

/a.r