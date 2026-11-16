Deputeti i Partisë Socialiste, Ardit Bido, ka debatuar me gazetarin Mentor Kika. Në “Now”, Kikia i ka thënë Bidos se është “servil i padobishëm”, ndërsa Bido e ka quajtur “dyfytyrësh”, pasi nuk ka guxuar t’ia thotë këto gjëra jashtë studios.
Pjesë nga debati:
Kikia: Po ta them ty personalisht. Ti me këto qëndrime je më i dëmshëm për PS-në sesa unë që jam së jashtmi. Unë jam kritik i ndershëm dhe dashamirës. Ti je servil i padobishëm në atë parti. Je servil i padobishëm.
Bido: Të dukem unë ty servil?
Kikia: Po, i padobishëm.
Bido: Kjo tregon që ti personalisht je dyfytyrësh sepse këtë s’ke guxuar të ma thuash kurrë tek për tek. Kurrë. E thua sot sepse do të fitosh një debat politik.
Kikia: S’kam debat politik unë.
Bido: Ti ke arrit në një nivel të personalitetit tënd, që nuk guxon të thuash të njëjtën gjë jashtë studios, si brenda studios. Servil, unë s’kam qenë dhe s’jam. Jam i bindur që nëse do të të jepja mundësinë të më flisje jashtë studios nga ky moment do më thojë “jopo e kisha për debat publik”.
Kikia: Jo, nuk aktroj.
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