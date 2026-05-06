Tanner Horner, 34-vjeç shoferi i FedEx i shpallur fajtor për rrëmbimin dhe vrasjen e 7-vjeçares Athena Strand në Teksas , është dënuar me vdekje.
Kujtojmë se ngjarja tragjike ndodhi në nëntor 2022 në Paradise, Teksas, një rast që tronditi Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Horner, ndërsa po shpërndante pako, iu afrua shtëpisë së vogëlushes Athena duke mbajtur një kuti me kukulla Barbie, të cilat ishin menduar si dhuratë për Krishtlindje.
Sipas autoriteteve, ai mori vajzën, e futi në kamionin FedEx dhe e mbyti pak kohë më vonë, duke e braktisur trupin e saj në një përrua rreth 14 kilometra larg shtëpisë së saj.
Në audion e paraqitur në gjykatë, dëgjohet Athena duke pyetur:
Në një nga momentet më tronditëse të kolonës zanore, Athena e pyet atë duke qarë me dënesë: “Je rrëmbyes? Pse po ma bën këtë?”
Horner përgjigjet: “Sepse je e bukur. E di këtë?”
