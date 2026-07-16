Debate me tone të ashpra është zhvilluar në seancën plenare mes deputetit të Partisë Mundësia, Erald Kapri, dhe deputetit socialist Ardit Bido, teksa përplasja u fokusua te qëndrimet për Kosovën, Çamërinë dhe eurodeputeti Fredi Beleri.
“Më vjen keq që në këtë sallë ne dëgjojmë populizmin që në fakt na vjen nga thirrjet revolucionare që kanë prodhuar vetëm gjak në histori. Enver Hoxha, kur shkoi në Beograd, nuk foli për Kosovën, por diskutoi planin për Jugosllavinë e Madhe. Ndërkohë që sot, Shqipëria, një republikë e pavarur, ka kërkuar përmes kryeministrit Edi Rama në Beograd, që Kosova e pavarur të njihet si realitet.
Dëgjuam përfaqësuesit e një lëvizjeje që për mua është në kufijtë e anti-kombëtares të na flisnin për Kosovën me orë të tëra vonesë.
Spastrimi etnik është i papranueshëm në çdo rast. Kur vjen fjala për spastrimin etnik në Çamëri dhe ky shtet e njeh si ditë gjenocidi, pakicat e vogla munguan në këtë sallë ku ishin përfaqësues me shumicë të PS, por edhe opozitës zyrtare. Ata zgjodhën që në ditën që dënohet gjenocidi të fshihen si struci dhe të zhduken. Kjo ka të bëjë në të gjithë rrymën politike që ne shohim. Në fund të ditës, është vetë fisi i një kolegu tonë të panderuar këtu, që votonin për Fredi Belerin në Himarë, sepse Himara duhej konsideruar si një hapësirë e verio-epriotizmit dhe kur erdhi koha për zgjedhjet e përgjithshme votuan për një parti që gjasme janë kundër spastrimit etnik. Populizmat kanë zgjedhur vetëm fjalën kur i intereson”, iu përgjigj Bido.
“Deklaratat që mbahen në këtë Parlament janë në kufijtë e papranueshmes dhe deputeti parafolës ka fyer protestën duke thënë se udhëhiqet nga Fredi Beleri. Ndërkohë në Strasburg nuk ju pashë të ishit kundër tij. Dolwt nw foto me tw. Votuat me Fredi Belerin në Strasburg dhe akuzoni të rinjtë që paguhen nga ai. Së dyti, zoti Kryetar, e kam ndjekur gjatë politikën, por nuk kam parë kurrë nga zoti Ruçi dhe zoti Balla që të dalë dhe të thotë këtu që PS do të dalë dhe do të na shtypë. Kjo është e papranueshme. Respektoni protestën e të rinjve shqiptarë. Është e habitshme që deputetët me thinja në PS mbajnë gojën dhe rinjoshët lëshohen”, u shpreh Kapri.
Ndërkohë ndërhyri edhe Taulant Balla, i cili iu drejtua deputetit të Partisë Mundësia duke i thënë: “Ndërsa po zbardhet skema e pastrimit të parave të Shehajt, që brenda 4 vitesh pesëfishon vlerën e një aste, nga 2.9 milionë euro, në 15 milionë euro. Nga paratë e vilës së Gones je paguar ti deri më 9 shtator 2025″.
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