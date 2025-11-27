Anëtari i Këshillit Bashkiak të Tiranës, nga radhët e PS, Alfred Muharremi ka rrëfyer jetën e tij të vështirë, si i rritur jetim në fshatin SOS dhe sesi ia ka dalë të gjejë prindërit e tij biologjikë dhe të ndërtojë një raport të afërt me ta.
Muharremi kujtoi edhe incidentin me deputetin demokrat Xhelal Mziu në studion e “Off the Record” pak kohë më parë, ku ky i fundit iu drejtua me gjuhë fyese dhe denigruese, duke thënë: “Je mësuar në jetimore ti”.
“Po ishte vërtetë ishte një episod jo i lehtë për mua. Unë përgjithësisht jam përballur me këto episode, por kryesisht jam përballur në gjatë momentit që rritem dhe duke u etiketuar gjithmonë si dikush që vij nga një komunitet i cili është, pra fëmijët që e rriten pa kujdesin prindëror por nuk është se unë u shqetësova më shumë për veten, por më shumë shqetësohem për ato motra dhe vëllezër të fatit të cilin unë jam rritur dhe unë të falenderoj ty që gjatë emisionit po dhe pas emisionit tregove një kujdes maksimal që edhe unë mos të ndihesha në atë formën e diskriminimit që përpiqen që gjithmonë që ta bëjnë”, tha Muharremi.
Ai në vijim teksa rrëfente pjesë nga jeta e tij e vështirë, e akuzoi deputetim demokrat se ka bërë thirrje për vrasje njerëzish, ndaj për këtë arsye nuk mund ta kuptojë jetën e vështirë të dikujt që është rritur pa prindër.
“Është e vërtetë që personi në fjalë nuk e meritonte respektin tim të vazhdimit të debatit edhe unë të kërkoj ndjesë ndoshta që nuk duhet ndoshta nuk duhet të isha çuar, duhet të isha përballur, por ndonjëherë respekti ndaj komunitetit edhe ndaj familjes time të fatit që unë jam rritur është shumë herë më i lartë se dhënia e një përgjigje të një individi i cili më ka kujtuar dhe ka mësuar që deri para shumë kohësh thirrjet e tjera edhe politike ishin për vrasje njerëzish, por harroj që me atë mesazh ai vrau disa opinione ose vrau disa vogëlushë të cilët sot e vuajnë fatin e të qenit një fëmijë, i cili rritet pak kujdesin prindëror. Dhe unë edhe sot e kësaj dite jetoj me këpucët e tyre pasi është një rrugëtim që më ka shoqëruar të gjithë jetën dhe nëse unë sot jam babai i një fëmije. Sot unë kam gjetur prindërit e mirë biologjikë. Unë sot vazhdoj dhe e citoj në gjithë shoqërinë e të gjithë komunitetin që jam njeriu më me fat në botë, pasi unë kam tre familje. Është ajo familja ime e fatit, pra motrat dhe vëllezërit e mi që për shkak të historive të cilët na bashkon i njëjti përkufizim që nuk mundemi, nuk mundeshim dot të thonim nënë dhe baba, po mundeshim të thonim vëlla dhe motër për shkak të fatit dhe jo të gjakut. Rruga ime nis nga një braktisje më saktë e nënës time, të cilën edhe sot e kësaj dite nuk kam arritur kurrë ta kuptoj, por arrij të kuptoj vitet e tranzicionit që kanë qenë shumë të vështira për shumë familje shqiptare dhe ndoshta këto vite kanë qenë dhe të pasigurta edhe për shumë familje dhe unë jam dhe një ndër to. Dhe kjo kjo rrugë ka nisur duke qenë unë përfitues i shërbimeve që merrja nga institucionet e përkujdesit rezidencial. Ka qenë një rrugë shumë e vështirë,, një rrugë me shumë sakrificë”, rrëfeu Muharremi.
Leave a Reply