Aleksandër Frangaj i është përgjigjur Lulzim Bashës fill pas akuzave të forta që i adresoi ky i fundit duke i dërguar një mesazh publik se po manipulonte opinionin publik për llogari të Sali Berishës.

Frangaj ka ironizuar kryedemokratin duke e këshilluar që të shtojë orët e gjumit dhe të reduktojë daljet televizive.

Përplasja e tyre erdhi pas mbështetjes që pronari i Tv Klan po i jep aksionit të Sali Berishës kundër Shteteve të Bashkuara, Lulzim Bashës dhe Edi Ramës.

Kreu i PD e konsideroi më herët si “llum” duke i kujtuar paratë që i ka marrë taksapaguesve shqiptarë në formën e reklamave gjatë qeverisjes “Berisha”.

Më poshtë po përcjellim përgjigjen e Frangajt:

“Dalja e sotme e Lulzim Bashës para gazetarëve, ka sjellë dhe një moment që mund ta quajmë fare mirë lajthitje të tij. I pyetur nga gazetarja e Politikës së Televizionit Klan, Jolldiz Mitro, për zhvillimet më të fundit brenda PD-së, pas përplasjeve me deputetin Flamur Noka, kryedemokrati Basha ka sulmuar menjëherë gazetaren e Klan:

Lulzim Basha: “Njëherë dua Jona, që kam respektin më të madh për ty profesionalisht, t’ju them që televizioni juaj duhet të jetë pak më objektiv në pyetje e pastaj edhe në raportime, sepse nuk i takon një televizioni me licencë kombëtare të sillet si një televizion provincial, cili shmang të vërtetën apo deformon të vërtetën”.

Por pyetjes po të gazetares së Televizionit Klan se cilat të vërteta kishim shmangur sipas tij, z Basha i përgjigjet se:

Lulzim Basha: “Ti asnjë, as gazetarët e Klanit asnjë, por është mirë që të jeni sa më objektiv dhe që të jesh objektiv do të thotë që të thuash të vërtetën”.

Kaotik në përgjigjet e tij, kryedemokrati Basha edhe ankohet, por edhe nuk ankohet ndaj gazetarëve të Klanit. Meqë me ne të lajmeve nuk e paska inatin, ndoshta e ka me korrespondentët e Aldos së emisionit të mëngjesit, ose me këta të emisionit të gatimit për ndonjë recetë më të mirë se të tijat, ose larg qoftë me ata të Klanifornias që janë totalisht të pakontrollueshëm.

Kreu i PD, z. Basha, dukshëm duket që e ka humbur qetësinë nga zhvillimet e brendshme e sidomos që prej nisjes së Foltores me qytetarët nga Sali Berisha, por edhe nga përplasjet me deputetet e tjerë, ndaj të cilëve ka nisur të marrë dhe masa siç ishte rasti i Flamur Nokës dje, sepse dhe ky i fundit në fakt e bëri baltë duke folur pak si shumë kundër tij.

Qartazi kuptohet që stresi i është rritur në maksimum, por që ta kalojë sa më shpejt këtë moment të vështirë, ne të lajmeve të Klanit një këshillë mund t’i japim zotit Basha, të shtojë orët e gjumit dhe të dalë sa më pak në televizor…”/TemA