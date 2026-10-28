Protestat e dhunshme ka penalizuar sektorin e turizmit në qytetin e Durrësit.
Situata e krijuar ka sjellë anulime të rezervimeve të parashikuara, ndërsa është vënë re edhe një stepje nga turistët për të kryer rezervime të reja.
Përfaqësuesit e sektorit të hoteleri-turizmit shprehen se situata e tensionuar dhe pamjet e dhunës ndikojnë në perceptimin e turistëve dhe në vendimmarrjen e tyre për të udhëtuar drejt Shqipërisë.
Përfaqësuesit e shoqatës së turizmi theksojnë se ndikimi do të lidhet me zgjatjen e protestave.
Pavarësisht situatës, Durrësi vijon të mbetet një destinacion i vizituar edhe gjatë kësaj periudhe të vitit. Qyteti bregdetar pret turistë nga vendet nordike, të cilët zgjedhin Shqipërinë për klimën, bregdetin dhe mundësitë që ofron për pushime jashtë sezonit veror.
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