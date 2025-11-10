Javë e mbrapshtë! Prapavija e Mërkurit ‘ndikon’ Meri Shehun, e nis ndryshe parashikimin

Mërkuri do të ndikojë në kontrata, komunikime e lëvizje, rikthen situata dhe njerëz nga e shkuara. Urani ndikon në punë dhe çështje të lidhura me familjen, kurse Jupiteri është pozitiv për të risjellë disa mundësi.
Peshqit – 4 yje
I ndihmon Jupiteri në Gaforre që është kthyer i kundërt, por i rregullon në kontakte me jashtë dhe situata ligjore. Në karrierë, fillon një vrull i madh, por situatat nuk do të ecin. Do të bëhet shumë zhurmë për asgjë, shumë lëvizje, kontakte e biseda, por jo një zhvillim konkret në situata. Kanë një aleancë të mrekullueshme me Afërditën në Akrep dhe Jupiterin në Gaforre, kështu që mund të kenë lajme të mira erotike e ekonomike.
Ujori – 4 yje
Janë aleatë me Shigjetarin dhe punët që s’i kanë bërë në të kaluarën përparojnë tani. Mund të jenë çështje personale, aktivitete, ide, gjëra që i fusin në një rutinë të re të jetës dhe është shumë pozitive. Afërdita në Akrep është një simbol i mirë për ta që të bëjnë më shumë publicitet dhe të bien në sy për karrierën. Të kenë kujdes të lindurit në 10-ditëshin e tretë sepse Urani është në Dem dhe i çorienton në projekte familjare ose punë të ndryshme.
Bricjapi – 2 yje
Janë në një moment reflektimi sepse Mërkuri e Shigjetari janë në shtëpinë e 12-të për ta, do të kenë shumë projekte e plane, do të mendojnë si t’ia dalin mbanë me pengesat apo punët që kanë ngecur dy muajt e fundit. Është një periudhë që do të mendojnë mirë si ta rregullojnë situatën dhe të përshtasin mekanizmat e vogla në jetën e tyre. Kanë një ndërlikim në zgjidhjen e disa situatave.
Shigjetari – 3 yje
Kanë disa mendime të çuditshme, por Mërkuri është në shenjën e tyre dhe mund të bëjnë disa gabime ose të marrin vendime jo shumë koherente për momentin. Kanë shumë energji, do të kenë shumë kontakte, biseda dhe do të jenë në qendër të vëmendjes. Ana shpirtërore e ekonomike do të jenë më në prapavijë, do t’i mendojnë mirë gjërat, do t’i mbajnë të fshehta projektet më të rëndësishme, sidomos në marrëdhëniet në çift. Do të ndiejnë çfarë pasioni e gjërash të rëndësishme kanë, por do të merren me çështjet ekonomike dhe detyrimet nga e kaluara.
Akrepi – 4 yje
Kanë aleancë shumë të mirë me Afërditën kështu që të lindurit në 10-ditëshin e parë do të shkëlqejnë në dashuri, kontakte, njohje të reja. Kanë aleat Jupiterin e kundërt në Gaforre për çështje ekonomike, jetë sociale e lidhje të mirë. Ekonomia do të jetë pika e dobët dhe e fortë ku do të ndikojë Mërkuri i kundërt.
Peshorja – 4 yje
Do të jenë shumë nervoze këtë kohë. Gjërat do të jenë deri diku mirë, në marrëdhënie e kontakte do të jenë të përcaktuara, do të dalin jashtë programit disa njerëz e situata që do t’i nervozojnë. Do të jenë shumë nervozë dhe nuk do të përtojnë të thonë gjëra që të tjerët nuk duan t’i dëgjojnë.
Virgjëresha – 2 yje
Vihen pak në sfidë në jetën personale, në punë dhe do të fitojnë ato që kanë më shumë durim. Mërkuri i kundërt në Shigjetar tregon disa vështirësi në lidhje me punën e jetën personale, do të ndeshen me disa ndërlikime e sfida të vështira deri në datën 19. Urani tregon që do të ndryshojnë mënyrën, do të reflektojnë dhe do të ecin mirë.
Luani – 3 yje
Kanë vendosur të rikthehen dhe të rimarrin çfarë kanë humbur, sidomos në jetën personale. Duan të rregullojnë shumë gjëra që mund të mos i kenë parë me imtësi në punë, në kontakte dhe në jetën personale për t’u ngritur një shkallë më lart. Disa gjëra që i kanë humbur do t’i rifitojnë në punë e ekonomi.
Gaforrja – 3 yje
Jupiteri është i kundërt dhe gjërat që erdhën si fat, por u vonuan, rikthehen sërish. Nëntori do të jetë shumë i mirë e po ashtu edhe fundi i vitit me rikthime situatash, shansesh e fati. Jeta e përditshme do të jetë e lodhshme, me punë e telashe kështu që do ta përjetojnë me intensitet.
Binjakët – 1 yll
Është shenja që penalizohet më shumë sepse Shigjetari nuk fal me idetë e filozofitë, kurse Binjakët duan zgjidhje më konkrete, më pranë vetes, nuk do t’i kuptojë situatat e bashkëpunëtorët. Egoizmi i tyre do të vritet pak duke u shkuar mbrapa të tjerëve.
Demi – 3 yje
Urani është i kundërt në shenjën e tyre dhe ndikon më shumë të lindurit në 10-ditëshin e tretë. Demët e lindur në 10-ditëshin e tretë do të përjetojnë gjëra të papritura, ndryshime të mëdha në jetën e tyre që do të lënë shumë shenjë. Kthimi i Mërkurit të kundërt në Shigjetar tregon që çështjet ekonomike do të godasin në detyrime, shpenzime e investime. Gjithçka do të rrotullohet te çështjet ekonomike.
Dashi – 2 yje
Do të përballen shumë me çështjet ekonomike të lindurit në 10-ditëshin e tretë, do të ndryshojë komplet situata me Uranin e kundërt në Dem që i shpërqendron, u jep një terren të ri. Mërkuri i kundërt në Shigjetar thotë që gjërat që nuk i kanë bërë ndoshta duhet t’i ribëjnë. Aventurat duhet t’i lajnë në kohë ose do të vonohen për t’u futur në rrugën e duhur derisa të rregullojnë gabimet e së shkuarës. Kujdes me të shkuarën e ligjin, por do të keni shumë energji.
