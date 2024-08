Largohet i nxehti afrikan. Java nis e freskët dhe me temperatua nën 33 gradë Celsius. Reshjet e shiut do të jenë prezente edhe gjatë të martës, ndërsa nga e mërkura nis rritja graduale e temperaturave dhe moti do të jetë i kthjellët.

Dita e enjte rikthen temperaturat e larta të cilat do të shkojnë deri në 36 gradë Celsius në disa qytete.

Java ka nisur e freskët edhe për vendet e rajonit, ku nuk kanë munguar reshjet e shiut por edhe stuhitë e rrebeshet afatshkurtra.

/a.r