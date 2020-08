Astrologe Meri Shehu ka nxjerrë parashikimin e yjeve për javen e fundit të gushtit, e thote se “kjo do jete nje vere e cuditshme por qe do shenoje gjera shume te vecanta”.

“Per kete arsye nese nuk kaluam ashtu sic kishim enderruar le te provojme te hartojme te neseremen me qetesi dhe logjike. Java fillon me ndryshimin e shenjes se Diellit qe futet ne Virgjeresh. Dielli dhe Merkuri ne Virgjeresh sjellin nje tendence shume analitike dhe analizuese. Aferdita ne Gaforre do jete ne kundershtim me treshen e fuqishme planetare Jupiter Pluton dhe Saturn ne Bricjap. Mund te ndjejme ftohje dhe largesi nga te tjeret apo ne marredhenie dhe zhgenjim ne dashuri apo ftoheje te marredheneieve sentimentale. Ndjenja e detyres mund te sjelle trishtim dhe melankoli, pavaresisht ketyre ndikimeve kjo periudhe na ndihmon te lulezojne endrrat”.

Dashi

Duhet te organizoni punen dhe takimet e punes duke marre parasysh cdo detaj pa u zgjatur me njerez shterpe. Ne Dashuri ju pret nje moment shume romantik dhe familjar.

Demi

Nje qellim me nje lidhje jashte vendit apo me nje udhetim large do ju behet relaitet. Ka ardhur momenti te lini pas nje bote plote pengesa dhe pyetje kufizuese pa fund

Binjaket

Nje enderr ne lidhje me jeten personale do behet realitet duke ju rritur sigurine dhe duke ju larguar nga rruga e detyrimeve dhe borxheve ne marredhenie me te kaluaren

Gaforrja

Jeni ne nje moment ku planet tuaja do jene konkretisht me te mirat dhe me te organizuarat. Ne jeten ekonomike duhet te pretendoni me te miren po ashtu edhe ne jeten personale. Kujdes ne marredhenie me Bricjapet

Luani

Do ti jepni fund nje lidhjeje te bazuar ne ceshtje interesi apo pune dhe qe ju kishte erresuar diten ashtu si edhe nata. Do cliroheni nga kucedra e shpirtit tuaj

Virgjeresha

Dielli dhe Merkuri ne shenjen tuaj ju japin mundesi te organizoheni dhe te hartoni me kujdes hapat e metejshem ne lidhje me qellimet tuaja Nuk duhet te beni me lojra serioze ne dashuri por martesa romantike

Peshorja

Shume studim talent dhe llogjik ne planet tuaja megjithese ato do mbeten akoma ne planifikim apo ne hartim ose te fshehta Nese filloni nje pune do keni nje publicitet te madh.

Akrepi

Ate qe se jep ligji tokesor e jep ligji qiellor Romance dashuri para sikur te mos ekzistonin rregullat traditat apo kufizimet ligjore. Nje pranvere e vonuar por e bukur ju pret.

Shigjetari

Pasuri apo rikthim te drejtash ne trashegimi ne shtepi dhe ne te drejten per te pasur nje cati mbi koke dhe shume romantike e me begati.

Bricjapi

Ashpersia juaj do kapercej dhe kufijte e lejuar prandaj do ishte mire te zbuteshit dhe te jetonit me me shume deshire per te ndare te mirat materiale dhe ndjenjat me njerezit e dashur.

Ujori

Pune para dhe fantazi per te kapercyer pasigurine dhe dyshimet e brendshme per problemet qe keni apo qe ju kane bllokuar qetesine shprterore. Merrni nje investim, do keni pozitivitet.

Peshqit

Nje oferte dhe biseda pune do ju fusin ne program. Por mbi te gjitha do rregullohet jeta juaj erotike ku do perjetoni gjerat me te mira te mundshme