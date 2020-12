Kjo javë do të fillojë me vranësira dhe reshje shiu, ndërsa zona veriore e vendit do të karakterizohet nga reshje dëbore.

Mesdita do të sjellë përmirësim të kushteve atmosferike duke bërë që herë pas here të kemi intervale me kthjellime.

Sipas MeteoAlb, temperaturat e ajrit ulen në mëngjes por rriten në mesditë duke luhatur vlerat ditore nga -3°C deri në 12°C.

Era do fryjë e fortë në tokë dhe det me shpejtësi 75 km/h nga drejtimi Jugor duke krijuar në det dallgëzim mbi 6 ballë.

