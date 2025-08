Java nis me mot të paqëndrueshëm, priten reshje shiu dhe rrebeshe

Kjo javë do të nisë me mot të paqëndrueshëm. Sinoptikanët parashikojnë reshje shiu dhe rrebeshe afatshkurtra në zonat qendrore dhe lindore të vendit.

“Jo vetëm dita e sotme, po ashtu edhe dita e martë mbetet nën mbizotërimin e motit të paqëndrueshëm, mund të kemi vranësira të dendura, reshje të shiut pasi kemi rritje të lagështirës në ajër. Kryesisht reshjet e shiut do të kenë formën e rrebesheve, ndërsa në zonat qendrore dhe veriore reshjet e shiut do të jenë në sasi më të pakta”, thotë meteorologu Hakil Osmani.

Rikthehen kthjellimet nga e mërkura, ndërsa temperaturat do të ngjiten mbi 35 gradë Celsius.

“Duke filluar dita e mërkurë, e enjte dhe dita e premte orët e para të mëngjesit dhe të mesditës do të jenë në dominim të intervaleve të gjata me diell, ndërsa pasdite edhe pse do të sjellin kalime të shpeshta të vranësirave, kryesisht do të jenë në zonat malore. Në orët e mesditës temperaturat e ajrit do të regjistrohen shumë pranë vlerave 38 gradë Celsius, apo ndonjë zonë e izoluar në qarkun e Elbasanit dhe Beratit edhe në 39 gradë Celsius.”

Gjatë fundjavës temperaturat pritet të rikthehen në vlerat e tyre normale të gushtit.