Dashi

Ditë e qetë dhe pa asnjë problem do të jetë për ata që janë në një lidhje. Beqarët do dalin më tepër se zakonisht dhe do takojnë plot persona të rinj.

Demi

Ditë shumë e qetë do jetë kjo e sotmja për ata që janë në një lidhje. Në planin financiar dëgjojini këshillat e familjareve ose miqve që mos të mbeteni keq.

Binjakët

Do dini si ta joshni partnerin tuaj dhe do e mbani atë gjithë kohës pas vetes. Beqarët do jenë në humorin e duhur për të dalë e për t’u argëtuar sa më shumë.

Gaforrja

Do jeni me impulsive nga sa duhet ju të dashuruarit dhe ka rrezik të bëni gabime në jetën ne çift. Në planin financiar do jeni të organizuar dhe të kujdesshëm.

Luani

Çastet e lumtura do jenë të vazhdueshme gjatë kësaj dite për ata që janë në një lidhje. Në planin financiar, vazhdoni të shpenzoni me kursim.

Virgjëresh

Do jeni gati të bëni çdo lloj sakrifice ju që jeni në një lidhje në mënyrë që t’i zgjidhni mosmarrëveshjet që keni pasur prej kohësh. Në mbrëmje do jeni më të qetë.

Peshorja

Do jeni gjatë gjithë kohës të stresuar ju të dashuruarit dhe mund të debatoni edhe kot se koti me partnerin. Do bëni mirë t’ia shpjegoni atij gjendjen në të cilën ndodheni.

Akrepi

Ata që janë në një lidhje do marrin disa vendime shumë të rëndësishme. Në planin financiar duhen shmangur shpenzimet stratosferike.

Shigjetari

Do jeni gjithë kohës në dispozicion të partnerit dhe marrëdhënia në çift do jetë më e ngrohtë sesa mendohej. Shfrytëzojeni çdo mundësi që do iu jepet për takim.

Bricjapi

Nuk do ketë pasion të zjarrtë në jetën tuaj në çift megjithatë as probleme serioze nuk priten. Në planin financiar tregohuni më të moderuar që të mos keni vështirësi.

Ujori

Ka shumë gjasa që kjo ditë të jetë e vështirë për ata që janë në një lidhje. Financat nuk do jenë aq të mbrojtura sa ju mendonit.

Peshqit

Ditë e vështirë pritet të jetë për ata që janë në një lidhje. Në planin financiar fati do jetë me ju. Do i shihni me një sy tjetër gjërat dhe do mendoni edhe për të ardhmen.