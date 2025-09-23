Si një traditë disavjeçare, nisi të hënën në Tiranë Java e Kulturës Kineze, e organizuar nga Ministria e Turizmit, Kulturës dhe Sportit, Bashkia e Tiranës në bashkëpunim me Ambasadën e Republikës Popullore të Kinës si dhe institucione të tjera kulturore dhe artistike.
Me një program të pasur që përfshin artet figurative, muzikën tradicionale, kulturën e pasur, por edhe shijen e gatimeve kineze, Tirana dhe qytete të tjera të vendit do të mikpresin nga 22 deri më 26 shtator Javën e Kulturës Kineze.
Java starton me ceremoninë e hapjes në Galerinë FAB në Tiranë, ku publiku do të njohë nga afër veprat e piktorëve kinezë Wu Jun dhe Lin Zhaoyang.
Foto nga CMG
Foto nga CMG
Në Teatrin “Skampa” të Elbasanit artistët kinezë do të performojnë koncertin “Melodi përgjatë Rrugës së Mëndafshit”.
Java e Kulturës Kineze do të kthehet në kryeqytet në hollin e Universitetit të Arteve ku artistët e Operas së Pekinit do të sjellin një koncert me pjesë të zgjedhura nga kjo trashëgimi e pasur kulturore mijëravjeçare e Kinës.
Foto nga CMG
Kjo veprimtari njëjavore do të përmbyllet të premten në Pedonalen e Tiranës, ku “Festa e ushqimit kinez” do të jetë e hapur për publikun kryeqytetas, por dhe turistët e shumtë që e vizitojnë atë.
Leave a Reply