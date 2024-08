Java e ardhshme, 26 gusht – 1 shtator, është e favorshme për marrëdhëniet e tre shenjave të mëposhtme, të cilat do të kapërcejnë problemet në marrëdhëniet e tyre.

Peshqit

Mos e shihni gjithçka që partneri juaj bën si një kërcënim për ju. Pavarësisht se sa shumë përpiqeni t’i qaseni dashurisë në një mënyrë të shëndetshme, frika shpesh ju ndalon t’i jepni asaj më të mirën.

Pra, në vend që ta trajtoni atë me mirëkuptim reciprok, ju e çoni situatën në ekstreme për të arritur rrugën tuaj.

Shmangni përballjen në këto ditë me ultimatume dhe, pavarësisht sa të frustruar ndiheni, përqendrohuni në ndjeshmërinë dhe zgjidhjen e problemeve tuaja. Mos harroni se nuk keni asgjë për të provuar, as për veten tuaj dhe as për të tjerët.

Edhe në 27 gusht, kur mund të ndiheni sikur po arrini kufijtë tuaj, do të fillojë një periudhë transformimi i brendshëm nga i cili do të shfaqet një ekuilibër më i madh në jetën tuaj të dashurisë.

Dashi

Ju keni pasur mjaft kohë për të menduar për jetën tuaj të dashurisë, përvojat dhe besimet rreth martesës. Tani mund të vendosni se çfarë të bëni.

Kjo periudhë reflektimi ishte e nevojshme për të zgjedhur hapin tuaj të ardhshëm, por kini kujdes nga lëvizjet e vrazhda, të cilat mund të mos pasqyrojnë me saktësi dashurinë tuaj për tjetrin. Nëse dëshironi që marrëdhënia juaj të kalojë fazën tjetër, kërkoni një bazë të përbashkët në dëshirat tuaja dhe të tijat.

Përndryshe, partneri juaj mund të ndiejë se nuk po e llogarisni atë. Nëse mendoni se ia vlen ta çoni marrëdhënien tuaj më tej, por nuk jeni të emocionuar me idenë e një dasme tradicionale, mund të zgjidhni një ceremoni ndryshe, më personale dhe joformale.

Çështja është të konfirmoni dashurinë tuaj për gjysmën tjetër. Në çdo rast, kushtojini vëmendje bisedave tuaja më 28 gusht, përpiquni të dëgjoni partnerin tuaj. Sado e pabesueshme të duket, nuk keni gjithmonë të drejtë.

Bricjapi

Është mirë që do të jeni në kontakt me anën më të ndjeshme të vetes, përderisa e përdorni për t’iu qasur marrëdhënies tuaj në një mënyrë më të shëndetshme.

Nga data 26 gusht, megjithatë, do të afroheni më shumë me ndjenjat tuaja, që do të thotë, ndër të tjera, se do të jeni më të prekshëm ndaj lëndimit nga partneri. Për fillestarët, përpiquni të jeni më të sjellshëm dhe më të butë me veten.

Ju mund të mendoni se partneri juaj është duke u bërë gjykues ndaj jush, edhe nëse ai nuk e ka për qëllim, por përdorni këto mendime dhe ndjenja për të krijuar një hapësirë ​​të përbashkët me ta, në vend që të mbylleni veten. Dhe sigurisht përpiquni të mos jeni shumë kritik ndaj tij.

Edhe nëse bëheni tepër analitikë me ndjenjat tuaja, nuk keni pse ta mbani këtë në marrëdhënien tuaj. Shikojini këto ditë si një mënyrë të re marrëdhëniesh, për sa kohë që arrini të kontrolloni zërin tuaj të brendshëm dhe të dëgjoni atë që partneri juaj ka për të thënë. Përndryshe, edhe nëse ai dëshiron të ndajë jetën e tij me ju, ju mund ta tjetërsoni pa dashje.