Jasir Asani po kalon një moment pozitiv me fanellën e Esteghlalit në Iran. Futbollisti shqiptar ka shënuar sërish në kampionat, duke regjistruar golin e tij të katërt në vetëm nëntë ndeshje të zhvilluara këtë sezon.
Sulmuesi ka lënë gjurmën e tij edhe në përballjen kundër Chadormalusë, ku skuadra e tij luajti në transfertë.
Asani u shfaq vendimtar në minutën e 29-të, kur përfitoi nga një top i ardhur nga krahu i majtë dhe tundi rrjetën me të majtën, duke i dhënë përkohësisht avantazhin Esteghlalit me rezultatin 1-0.
Ky realizim konfirmon formën e mirë të futbollistit shqiptar, i cili po kontribuon me gola si në kampionatin iranian, ashtu edhe në ndeshjet e Ligës së Kampioneve të Azisë.
Me katër gola të shënuar pas nëntë javësh, Asani po i afrohet kreut të renditjes së golashënuesve. Aktualisht, ai është vetëm një gol larg futbollistit që kryeson listën e realizatorëve në kampionatin iranian.
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