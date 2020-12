Çmimet e apartamenteve në Tiranë janë tepër të larta duke marrë parasysh nivelin e të ardhurave. Një cifti i ri mund të marë shtëpi me kredi nëse ka 120 mijë lek të reja ardhura në muaj.

Ogerta Bala, Agjente Imobiliare: ” Tek Zona e Freskut apartamentet vazhdojnë 500-700 euro metri katror në varësi të ndërtesës nëse është e re apo jo. Në Yzberisht shkojnë 550-600 euro metri katror, ndërsa në Astir kanë shkuar 800 euro metra katror. Për shkak të unazës sepse njerëzit kanë fleksibiltet Durrësin.”

Nëse familja e re vendos të marë një apartament 100 metra katrorë në Zonën e Astirit, afërsisht do t’i duhen 15 vite jetë për të paguar kredinë.

PROF.ASOC.DR ARBI AGALLIU, ekspert ekonomie: ” Pra le të marrim një apartament 800 euro metra katrorë, në 100 metra do të thotë 80 mijë euro apartamenti. Një çift i cili merr 120 mijë lek të reja të ardhura në muaj do tu duhet të marrim një kredi që minimalisht kësti shkon 500-600 euro në muaj. Mesatarisht çiftit do t’i duhet të kursejë 15 vite nga jeta e tij që të blej një shtëpi. ”

Por nëse shtojmë edhe arredimin në total çifti të ri i duhen 20 vite punë. Ky çmim jo gjithmonë është i përballueshëm nga të rinjtë shqiptarë. Për këtë arsye shumë prej tyre zgjedhin të jetojnë me qira.

Ogerta Bala, Agjente imobiliare: “Ka shumë raste që në pamje të parë u duket shumë raste por tërhiqen. Kjo ndodh çdo ditë, pasi nuk e përballojnë dot çmimin. “/a.p