Dhëndri i ish-presidentit amerikan Donald Trump, Jared Kushner nuk është i vetmi! Pas Sazanit dhe Zvërnecit, të tjera pasuri natyrore të Shqipërisë “po lakmohen” nga biznesmenë të huaj për të investuar në turizëm.

Laura Saro, drejtoreshë e AIDA, shprehet për A2 CNN: “Gjithnjë e më shumë kemi interes nga investitorë të huaj, që është një gjë e mirë. Është një provë e cilësisë e ofertës sonë serioze dhe të qëndrueshme që po ofrojmë në tregjet e huaja dhe kjo nuk është rastësore. Ndaj edhe jemi të kënaqur. 75% e investimeve strategjike janë në fushën e turizmit”.

Të dhënat nga Ministria e Turizmit dhe Mjedisit tregojnë se vitin e shkuar u investuan mbi 6,5 miliardë lekë vetëm për akomodimin e turistëve të huaj dhe pushuesve vendas. Pjesa më e madhe me statusin e investitorit strategjik, në total u dha leje për ndërtimin e 59 hoteleve dhe strukturave të ngjashme. Po këtë vit, për çfarë janë më të interesuar të huajt të investojnë?

“Është një lloj miksi. Ashtu siç ka për hotele, “brande”… gjithnjë kushti është që të jenë “brande”; ashtu edhe në Real Estate. Ka për aktivitete tregtare të ndryshme, ka për porte. Pra, le të themi që ka për të gjitha llojet e aktivitetve tregtare brenda në një”, tregon Saro.

Nga njëra anë me objektivin e diversifikimit të sektorëve ku investohet nga të huajt, Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve do të mbështesë edhe ndërmarrjet e vogla dhe të mesme vendase. Në qershor do të nisë edhe shpërndarja e granteve nga qeveria me vlera nga 500 mijë e deri në 2,5 milionë lekë. Kjo me qëllimin që të ketë sa më tepër prodhim vendas për të përmbushur kërkesat e turistëve të huaj.

“Ky është një grant që financon në masën 100% kërkesat e tyre. Objektivat janë shumë të larmishme. Do të jenë vetë ndërmarrjet e vogla dhe të mesme që do të vendosin se për çfarë do t’i përdorin këto para”, thekson drejtoresha e AIDA.

Në harkun e viteve 2016-2023, në total janë dhënë rreth 50 statuse të “Investitorit Strategjik”. Pjesa më e madhe e projekteve të propozuara dhe të miratuara, rreth 85%, rezultojnë në fushën e turizmit. Të dhënat tregojnë se lista e statuseve të dhëna si “investitorë strategjik” pasohet nga bujqësia, energjia, industria dhe zonat e zhvillimit.