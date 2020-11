Kisha Ortodokse Autoqefale në Shqipëri ka treguar detaje rreth shëndetit të Kryepiskopi Ansatas Janullatos pas infektimit të tij me COVID. Në një deklaratë për mediat, Kisha Ortodokse tregon se Janullatos tashme ndodhet në një spital në Athinë.

Para largimit nga Tirana, për në Spitalin “Evangjelismos” të Athinës, Kryepispoki ka thënë se ka disa simptoma të lehta.

“Mendoj se të bëhesh pjesëmarrës, qoftë edhe në këtë mënyrë, në dhimbjen e përbashkët, është dhuratë Perëndie. Mos ta përballojmë gjithmonë si një gjë të vështirë. Janë disa simptoma të lehta. Dje vështirësia ishte më e madhe. Kam një farë dobësie me mushkëritë, prej shumë vitesh kam astma. Besoj se do ta kalojmë.

Dje ishte me ethe, por sot jemi mirë. Sot në drekë, besoj pasdite, do të jem tek “Evangjelismos”… është një spital i njohur për mua, sepse kemi përballuar edhe herë të tjera vështirësi dhe i kapërcyem. Dhe mos u ligështoni, mos u mërzisni. Do të kalojë. Edhe nëse rrojmë, edhe nëse vdesim të Zotit jemi. Përbëjnë një ngushëllim të madh këto fjalë për të gjithë ne”, kanë qenë këto fjalës e Anastas Janullatos.

Lajmi për infektimit me COVID-19, të Kryepiskopit Janullatos u bë publik një ditë më parë nga Kisha Ortodokse. Tashmë Janullatos ndodhet në Athinë dhe po merr mjekim të specializuar.

/a.r