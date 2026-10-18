Zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme të Rusisë, Maria Zakharova, i është përgjigjur deklaratave të Kryeministrit Edi Rama lidhur me pretendimet për përfshirjen e Rusisë dhe Iranit në protestat që po zhvillohen në Shqipëri.
Përmes një reagimi zyrtar të shpërndarë nga Ambasada Ruse në Tiranë, diplomacia ruse ka hedhur poshtë pretendimet për ndërhyrje të huaj, duke ia atribuar protestat pakënaqësisë së vetë qytetarëve shqiptarë.
“Jo, Edi Rama, janë qytetarët e vendit tuaj që kanë dalë në rrugë në protestë dhe ju nuk duhet t’ua hidhni fajin të tjerëve. Zgjidhini vetë problemet tuaja të brendshme.”, deklaron Zakharova.
Përplasja mes Tiranës dhe Moskës vjen pas pretendimeve të Kryeministrit Rama se aktorë të jashtëm po përpiqen të pengojnë rrugën evropiane të Shqipërisë.
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