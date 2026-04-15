Inxhinieri Gjergj Simake, i ftuar mbrëmjen e sotme në “Top Story” nga Grida Duma komentoi zjarrin apokaliptik që përfshiu kompleksin e banimit në afërsi të QSUT, duke shkrumbuar 33 apartamente.
Simaku tha se problemi në ndërtimet që janë bërë dhe vazhdojnë të bëhen, është se po i vihet rëndësi më shumë arkitekturës sesa standardit të sigurisë.
Sipas tij ata përdorin materiale që janë të djegshme që i sjellin lehtësi ndërtuesit nga ana e pamjes, pa marrë parasysh se çfarë rreziku sjellin për sigurinë e banorëve.
“Arkitektët i ka zënë një lloj qasje dhe dëgjojnë vetëm veten e tyre. Ata ndërtojnë me fasada të ventiluara. Pra pllakat kanë hapësira mes njëra tjetrës, ka një hapësire ajri që kalon brenda murit pastaj është termoizolimi, ose polisteroli.
Nëse polisteroli është i djegshëm, jemi para një rreziku real. Ndërtuesit kanë një lehtësi të madhe që mos ti duken tubat dhe kanë një lehtësi në pamje. Këtu dominon arkitektura dhe jo standardi i sigurisë”, u shpreh inxhinieri Gjergj Simaku.
