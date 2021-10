Qeveria ka marrë vendimin që të miratojë përdorimin e lëndëve neuroparalizuese dhe pajisjeve të tjera nga Garda e Republikës për kontrollin e turmave.

Sipas vendimit të Këshillit të Ministrave, që mban firmën e kryeministrit Rama, garda do të pajisjet me armatim të ri.

Por pse kjo lëvizje e beftë e qeverisë? A po shkohet drejt protestave të forta nga ana e opozitës?

Ish-kreu i SHISH, Fatos, Klosi u shpreh në “Zona Zero” në Top News, se kjo është normale, pasi ka patur raste që janë përdorur edhe armët, tha ai, teksa iu referua “21 janarit”.

“Policia ka detyrë të mbrojë rendin, si rrjedhim duhet të jetë e përgatitur për çdo rrethanë. Kemi patur raste kur është luftuar me armë. Gjithsesi, duhet vepruar me kujdes. Garda ka për detyrë të mbrojë institucionet. Nëse protestat përplaset me institucionet, është shumë e rëndë.

Protesta duhet të jetë paqësore. Nëse problem shkon tek institucionet, ajo nuk është paqësore. Mësa duket kur të përballen me gardën, situata do jetë e tensionuar. Garda tani do ketë edhe gazin në përdorim”, tha Klosi.

Elsa Ballauri tha se nuk çuditet nga ky vendim, pasi përdorimi i gazit lotsjellës ka qenë i pranishëm kohët e fundit.

“Nuk është ndonjë çudi e madhe. Gazi lotsjellës është përdorur deri tani. Nëse mjetet e neutralizimin nuk janë të balancuara me ritmin e protestës, atëherë kemi të bëjmë me një shkelje të mundshme. Është e rëndësishme që neutralizimi të bëhet në mënyre paqësore. Veprime pak të nxituara apo ekstreme, nuk janë veprime që i takojnë një sistemi tjetër, veça atij demokratik. Shqiptarët nuk janë shoqëri që proteston. Apeli im është që ne duhet të jemi të kujdesshëm me vendin tonë dhe shoqërinë tonë. Duhet të mësojmë nga gabimet“./m.j