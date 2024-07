”Ka prova plotësisht të mjaftueshme dhe kemi precedent. Precedenti është 2 prilli i Shkodrës, indirekt i futëm në burg. Sido që të jetë Basha është përgjegjës është i dyti pas Berishës.

Do të vërtetohet se janë organizatë kriminale. Është mirë të pozicionohet dhe ta thotë të vërtetën. Janë organizatë kriminale, as Meta nuk do të përjashtohet dot në këtë mes kanë qenë bashkë dhe kur është dhënë urdhri, kanë qenë inkurajuar. E tha dhe publikisht ‘kokëpalarët janë vrarë’.

Gjysma e protestës u bë për Ilir Metën. Lulim Basha mund ti’i shpëtojë përgjegjësisë vetëm nëse rrëfehet”,- tha Beqiri në emisionin ‘Repolitix’ në Report Tv.