Është shoqëruar me debate raportimi i Drejtorit të Përgjithshëm të Burgjeve Klevis Qose në Komisionin e Sigurisë, sidomos edhe pas ngjarjeve të bujshme të ditëve të fundit me dronët.

Nënkryetari i Komisionit të Sigurisë, Ferdinand Xhaferaj i konsideroi këtë periudhë si ditët më të errëta të burgjeve në Shqipëri, të cilët sipas tij janë kthyer në hotele me 5 yje për të dënuarit me akuza të rënda.

“Ditët më të errëta lidhur me Drejtorinë e Burgjeve. Futen armë në burg, vriten të burgosur, ekspozohen shkresa zyrtare që burgu i Peqinit ishte kthyer në hotel me 5 yje. Aty ku ishin bosët e krimit. Burgu i Durrësit, hotel me 5 yje për të burgosurit e korrupsionit të politikës.

Degradim që nuk ka shpatulla ta mbajë as drejtoi i burgjeve as ministri, porosia është nga kryeministri. Ndaj guxojnë titullarët e burgjeve të degradojnë institucionin aq sa kthehet në një hotel me 5 yje, ndaj thoni sot ka një hetim dhe jo një përgjigje.

Droni në burgun e Peqinit.

Ka pasur një tender për bllokimin e valëve në burgje. Pse nuk ka funksionuar? Pse nuk vendoset një “Perde” në atë burg të sigurisë së lartë? Përgjigjet janë brenda burgut”, u shpreh Xhaferaj.

