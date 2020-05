Aktori Neritan Licaj gjatë fjalës së tij të mbajtur në mbrojtje të Teatrit Kombëtar, u shpreh se tashmë kryeministri dhe kryetari i Bashkisë Tiranë janë praktikisht dy gangsterë.

Licaj tha se artistët e vërtetë do të qëndrojnë e do mbrojnë teatrin, ndërsa politikanët që udhëheqin këtë “operacion” për shembjen e godinës së TK, do të kenë shumë shpejt, sipas tij, fundin politik.

“Kanë shkelur Kushtetutën dhe kjo është një tragjedi. Po luajnë me emrat e heronjve kombëtarë. Ata duan të përcajnë komunitetin e artistëve. Ata përcajnë, sepse kështu duan të sundojnë. Duan të sundojnë me dhunë. Nuk kanë fytyrë e nuk kanë për të pasur për sa kohë që nuk janë me popullin. Jemi në diktaturë. E kush i bën këto, ata që janë zezonjë brenda.

Dy njerëz kanë zezonjë brenda tyre. Duhet të ngrihemi sepse kështu nuk vazhdohet më. Nëse rrëzojmë këta dy gangstere, janë gangstere, sepse ata veprojnë me dhunë, nuk do kemi frikë as në të ardhmen. Rrugë të mbarë në fundin tënd politik për personin që do të prishë Teatrin. E meriton fundin, sepse je i zi dhe e meriton”, u shpreh Licaj.

g.kosovari