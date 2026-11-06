Të ftuar sot në “Live me Luizin”, Keisi Medini dhe Sabiani kanë folur për raportin që kanë mes tyre, si babë e bijë.
Por kjo e fundit nuk e ka lënë pa një shaka “sikletuese” të atin, pasi kishte përgatitur një kuti me dy këpucë të vogla, duke i dhënë “lajmin” se është shtatzënë. Por këngëtari duket se e njeh mjaft mirë të bijën dhe nuk e besoi këtë shaka, edhe pse u vu në siklet dhe iu desh të pinte pak ujë.
“Janë për maçokun e Keisit, i ka për Vitin e Ri”, tha Sabiani duke qeshur.
“Pse nuk e beson ti?”, iu përgjigj vajza e tij.
“Mos u lodh kot, mos e thuaj fare”, tha ai duke qeshur, ndërsa shtoi se edhe nëse do të ishte shtatzënë, nuk do të kishte asnjë problem.
“O gjigand, ma ndien shpirti mua”, shtoi me humor këngëtari.
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