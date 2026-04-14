Gjatë Samitit të Diasporës që po mbahet në Tiranë sot në 14 prill, kryeministri Edi Rama mirëpriti në skenë ish-kryetarin e Bashkisë së New York-ut, Eric Adams.
Rama i dha Adams-it një plis (që ky i fundit e vendosi në kokë), si dhe pasaportën dhe kartën shqiptare të identitetit.
“Kjo është bota kur kthehet përmbys”, bëri batuta kryeministri. “Meqenëse shqiptarët e kanë si mënyrë për të thënë ‘se e kam ditur këtë punë’, të çojë dorën se kujt i ka shkuar mendja, që kryetari i Bashkisë së New York-ut do të bëhet qytetar i Tiranës dhe shtetas i Shqipërisë. Askujt s’ja priste mendja, por kjo ditë erdhi”, tha kreu i qeverisë.
Më pas, Adams deklaroi se diaspora shqiptare ka qenë dhe mbetet me shumë potencial. Ai falënderoi kryeministrin Rama, që tashmë është qytetar i Shqipërisë.
“Mua nuk më duheshin videot për ta njohur historinë e Shqipërisë. Kur ecja rrugëve të New York-ut, e shikoja shpirtin dhe energjinë e diasporës shqiptare. Ju mund ta keni lënë tokën, por toka nuk e la kurrë zemrën tuaj. Unë e dua Amerikën, por sot, falë kryeministrit Rama, unë jam shqiptar”, u shpreh Adams.
Ish-kryetari i Bashkisë New York, Eric Adams, ka marrë të premten më 10 prill, nënshtetësinë shqiptare. Vendimi është publikuar në Fletoren Zyrtare, nënshkruar nga Presidenti i Republikës së Shqipërisë, Bajram Begaj.
